Hamileyken bu gıdaları tüketmek bebeğin gelişimini olumsuz etkiliyor

Hamilelik sürecinde annenin tükettiği her şey bebeğinin sağlığını belirliyor...

Hamilelikte dengeli ve bilinçli beslenme, sağlıklı bir gebelik sürecinin temel taşlarından biridir. Ancak her besin gebelikte güvenli değildir.

Bazı yiyecekler, içerisinde barındırdığı mikroorganizmalar, toksinler veya zararlı kimyasallar sebebiyle anne ve bebek için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Uzmanlar, gebelik boyunca özellikle belirli gıdalardan kaçınılmasını önerir.

BU GIDALARDAN KAÇINMAK DOĞUMSAL BOZUKLUKLARI ÖNLER

Bu önerilere uymak, erken doğum, düşük, enfeksiyon ve doğumsal bozukluklar gibi risklerin önlenmesi açısından kritik bir rol oynar.

Gebelikte kesinlikle tüketilmemesi gereken gıdalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, anne adaylarının bilinçli tercihler yapmasını sağlar.

HAMİLELİKTE KESİNLİKLE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR

1. ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ ET VE DENİZ ÜRÜNLERİ

Çiğ ya da az pişmiş et ve deniz ürünleri, zararlı mikroorganizmaların taşınması açısından yüksek risklidir.

Bu enfeksiyonlar, düşük, erken doğum, beyin ve organ hasarına sebep olabilir. Sushi, çiğ istiridye gibi deniz ürünlerinden uzak durulmalıdır.

2. PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, hamilelikte önerilmez. Özellikle yumuşak ve olgunlaşmış peynirler ile taze süt ürünlerinin kaynağı kesin olarak bilinmiyorsa tüketilmemesi gerekir.

3. YÜKSEK CIVA İÇEREN BALIKLAR

Kral uskumru, kılıç balığı, köpekbalığı, orkinos gibi balıklarda yüksek oranda cıva bulunabilir.

Cıva, fetüsün sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebilir ve kalıcı nörolojik hasarlara neden olabilir. Bu nedenle bu tür balıkların gebelikte tüketimi sınırlandırılmalı, haftalık balık tüketimi doktor tavsiyesi doğrultusunda planlanmalıdır.

4. İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ VE SOSİS

Yüksek tuz, nitrit, katkı maddesi içeren işlenmiş et ürünleri, gebelikte dikkatle tüketilmelidir. Eğer tercih edilecekse, iyice pişirilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

5. YÜKSEK KAFEİN ALIMI

Günlük 200 mg üzeri kafein alımı, düşük ve erken doğum riskini artırabilir. Kahve, çay, kola ve enerji içeceklerindeki kafein miktarına dikkat edilmelidir. Kafein tüketimi sınırlandırılmalı, mümkünse azaltılmalıdır.

6. ÇİĞ YUMURTA VE ÇİĞ YUMURTA İÇEREN ÜRÜNLER

Çiğ yumurtada bulunabilen Salmonella bakterisi, gebelikte ciddi enfeksiyon riskine yol açar. Mayonez, ev yapımı tatlılar veya soslarda kullanılan çiğ yumurta içeren ürünlerden kaçınılmalıdır.

7. ALKOL

Hamilelikte alkol tüketimi kesinlikle yasaktır. Alkol, fetüsün beyin gelişimini engeller, doğumsal anomaliler, büyüme geriliğine neden olabilir.

8. AŞIRI TUZ VE ŞEKER

Fazla tuz tüketimi gebelikte yüksek tansiyona zemin hazırlayabilir. Aşırı şeker ise diyabet riskini artırır. Her ikisinin dengeli ve ölçülü tüketilmesi gerekir.