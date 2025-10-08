Hatay'da elini üzüm sıkma makinesine kaptırdı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Melih Taş, üzüm sıkmada kullanılan makineyle oynadığı esnada elini kaptırdı ve 2 parmağı koptu.

Kopan parmakları buz içerisinde muhafaza edilen Taş, tedavi altına alınarak Uzman Dr. Mehmet Özer Dökmeci tarafından ameliyat gerçekleştirildi.

Dr. Dökmeci tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla Taş'ın parmakları yerine dikildi ve eski halini aldı.

Yapılan ameliyatın çok başarılı geçtiğini ifade eden Dr. Dökmeci, ameliyatının dördüncü gününde her şeyin yolunda gittiğini ifade ederek parmağının canlanmasının gayet iyi gittiğini söyledi.

"TEKRR NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Çocuğun kopan parmaklarını başarılı ameliyatla yerine tutturmayı başaran Uzman Doktor Mehmet Özer Dökmeci, "Cuma gece saat 22.30'da 112 Acil tarafından bize bildirilen, sağ el iki ve üçüncü parmak da üst segmentten kopma şikayeti bize geldi. Gece yarısında hastayı hemen ameliyatı aldık.

Yapılan ameliyat sırasında iki parmağın total kısmı; damar, sinir ve kemik tamiri yapılarak tutuldu. Üçüncü parmağındaki doku kayıplarının hepsi de kapatıldı.

İleri dönemde hastamızda herhangi bir tutma, kavrama, fonksiyonel de buna benzer bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu tip durumlarda 2 aylık tedavi sonrasında rehabilitasyon da 12 haftalık sürecinden sonra tekrar normale dönmesini bekliyoruz.

İnşallah çocuğumuza da öyle olacak. Şu an ameliyatının dördüncü günü, her şey yolunda görünüyor. Günlük pansuman yaparak parmağının canlanması gayet iyi gidiyor.

Bu tip durumlarda mutlaka uzuv parçası, bir poşet içinde koyulmalı ve poşetin etrafından buz aküsü veya buz koyarak muhafaza edilmelidir. Uzvun direk buzla teması engellenmesi açısından mutlaka poşet içinde saklanması gerekiyor.

Bu durumlarda ilk 2 saat müdahale çok önemli ve 6 saat geçmeyecek şekilde hastanın ivedilikle tarafımıza ulaştırılması gerekiyor." dedi.

"OYNARKEN ELİM SIKIŞTI"

Üzüm sıkma makinesiyle oyun oynadığı sırada elini makineye kaptıran Melih Taş, "Üzüm sıkma makinesiyle oynarken makine çalıştı ve parmağım içine sıkıştı. Babam gelerek makineyi açıp, parmağımı çıkardı. Oradan hastaneye gittik ve bu hastaneye sevk edildim.

Bu hastaneye geldiğim anda doktorum sağ olsun ki hemen ameliyata aldı. O an parmaklarımın gittiğini ve bir daha parmağımı kullanamayacağımı sandım.

Parmaklarımı kullanamayacağımı sandığım için korkmuştum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Parmaklarımı hissediyorum ve durumum iyiye gidiyor." şeklinde konuştu.

"İLK BAŞTA PARMAKLAR KESİLECEK SANDIK"

Hastaneye gittiğimizde ilk başta kesilecek dedikleri parmağın ameliyatla kurtarıldığını söyleyen Timur Taş ise, "Kardeşim parmaklarını makineye kaptırdığında ilk müdahaleyle açamıyorlar. Kardeşim can havliyle zorlayarak parmağı çıkarınca koptu. Oradan acile götürdük. Acildeki doktorlar parmakların direkt kesileceğini söylediler. Biz de başka hastane araştırırken Altınözü Devlet Hastanesi'ni bulduk.

Hastane de çok iyi bir doktor olduğunu söyleyince buraya geldik. Gece hemen ameliyata aldılar ve şimdi çok şükür durumu çok iyi gidiyor. Bize ilk başta parmaklar kesilecek dediler ama şimdi parmakları çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.