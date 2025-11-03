Her 100 bebekten biri bu riskin altında: Doğumsal kalp hastalıkları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğumsal kalp hastalıkları, yaklaşık her yüz bebekten birinde görülüyor.

Anne karnında yapılan detaylı ultrasonografi ve ekokardiografi ile tanı konulabiliyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel, bu hastalık hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erken tanıya dikkat çeken Prof. Dr. Şaşmazel, erken teşhis sayesinde doğumun planlanarak ilgili tüm ekiplerin hazır hale getirildiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Şaşmazel, özellikle prematüre bebeklerin organ gelişimleri tamamlanmadan doğmaları nedeniyle yeni doğan yoğun bakım, çocuk kardiyolojisi ve kalp cerrahisi ekiplerinin koordineli çalışmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

MÜDAHALE BAŞARIYI GETİRİYOR

Doğumsal kalp hastalıklarının doğum öncesi dönemde tanınmasının mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel, “Detaylı ultrasonografi ve ekokardiografi ile anne karnında yapılan kontrollerde kalpteki defekt ve patolojiler tespit edilebiliyor. Doğum öncesi tanı, doğumun planlı şekilde yapılmasını ve doğum sonrası müdahalelerin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlıyor.” dedi.

PREMATÜRE BEBEKLERDE ÖZEL YAKLAŞIM ŞART

Dr. Şaşmazel, “36 haftanın altında doğan bu bebeklerde anne karnındaki dolaşım bazı durumlarda ilaçlarla sürdürülebiliyor. Bu süreçte bebekler akciğer damarına konan bir bant yardımıyla büyütülüyor ve belli bir kiloya ulaşmalarının ardından ameliyatları planlanıyor.” diye konuştu.

Tam zamanında doğan ve kilosu yeterli olan bebeklerde ise ameliyatların genellikle ilk hafta içinde gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Şaşmazel, “Çift ventrikül gibi kalbin her iki tarafının geliştiği durumlarda erken cerrahi müdahale yapılabiliyor. Kalbin tek tarafının gelişmediği durumlarda ise farklı ameliyat planlamaları devreye giriyor.” ifadelerini kullandı.

BAŞARI İÇİN EKİP RUHU ŞART

Doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde başarıyı belirleyen en önemli unsurun ekip çalışması olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şaşmazel, “Kadın doğum uzmanı, çocuk kardiyoloğu, çocuk kalp cerrahı ve yeni doğan uzmanlarının tümünün aynı hedefe odaklanması şart. Her aşamanın koordineli yürütülmesi, tanıdan tedaviye kadar sürecin başarısını belirliyor.” şeklinde konuştu.