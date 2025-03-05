Her evde bulunuyor; 15 dakikada saç çıkartıyor...

Yağmur Uçar

Kellik, birçok insan için hassas nokta olabilir.

Git gide artan saç dökülmesi, kel bir görüntüye neden olarak günlük hayatta özgüveni azaltan bir etken haline gelebilir.

Kelliğe doğal bir çözüm arayanlar, hemen mutfağa koşsun.

Soğan suyu, saç dökülmesini engellemeye ve saçın uzamasını teşvik etmeye yardımcı olabilecek bir doğal yöntem olarak bazı kişiler tarafından kullanılıyor.

SAÇ ÇIKARTAN YÖNTEM

Soğan, içerdiği kükürt ve antioksidanlar sayesinde saç foliküllerini uyarabilir ve saç sağlığını iyileştirebilir.

Bir soğanı rendeleyin veya bir katı meyve sıkacağı kullanarak suyunu çıkarın.

Çıkan suyu saç derinize nazikçe masaj yaparak uygulayın.

Uyguladıktan sonra, saçınızı bir süre bekletin (yaklaşık 30 dakika ila 1 saat arasında).

Soğan kokusunun gitmesi için saçınızı şampuanla iyice yıkayın.

Haftada 2-3 kez bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.