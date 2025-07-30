İçiniz rahat olsun: İşte pestisit kalıntısına en az rastlanan besinler

Pestisit, tarım ürünlerini böcek, mantar, zararlı ot gibi canlılardan korumak amacıyla kullanılan kimyasal maddeleri içeriyor.

Ancak bu maddeler yalnızca zararlıları değil, insan sağlığını da tehdit edebiliyor.

Yüksek dozda ya da yanlış şekilde kullanılan pestisitler; karaciğer, böbrek ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Bazı türlerinin kanser riskiyle ilişkilendirildiği de bilimsel raporlarda yer alıyor.

Öte yandan, pestisit kalıntılarına en az rastlanılan besinler de ortaya çıktı.

İŞTE PESTİSİTSİZ BESİNLER

Yapılan incelemelere göre; avokado, kuşkonmaz, lahana ve soğanda pestisit kalıntılarına minimum düzeyde rastlandı.

Yani avokado, kuşkonmaz, lahana ve soğan dünyadaki en temiz besinler arasında yer aldı.