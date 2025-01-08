İstanbul'daki yapılan muayene sayısı 200 milyona dayandı

AA

Sağlık sisteminde yoğunluk 2024 yılında da sürdü...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner Megakent'te, Türkiye'nin sağlık hizmetinin yüzde 40'tan fazlasının sunulduğunu söyledi.

DÜNYANIN GENELİNE HİZMET VERİLDİ

İstanbul'da koruyucu sağlık hizmetlerinin yanında yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti sunulduğunu anlatan Güner, kentte yaklaşık 200'e yakın ülkeden gelen hastalara hizmet verdiklerini kaydetti.

Güner, kentte 53 kamu hastanesinin yanında toplam 216 hastanede sağlık hizmeti sunduklarını vurgulayarak, yine 1085 aile sağlığı merkezi ile 4 bin 600 aile hekimliği biriminde birinci basamak sağlık hizmeti verildiğini anlattı.

"192 MİLYONDAN FAZLA MUAYENE YAPTIK"

İstanbul'da 2024'te üst düzey sağlık hizmeti verdiklerinin altını çizen Güner, "İstanbul'daki sağlık tesislerinde 2024 yılında 192 milyondan fazla muayene yaptık. Kentte her kişi ortalama yıllık 12'den fazla kez sağlık kuruluşlarına başvurdu." dedi.

Güner, sağlık hizmetini İstanbul'da büyük bir özveriyle sunduklarını vurgulayarak, "İstanbul'da 2024'te 2,5 milyondan fazla ameliyat yapıldı. Bunların içinde zor ameliyatlar da var. İstanbul'da geçen yıl 2 bin 200'den fazla organ nakli, 14 bin 500'den fazla açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi." diye konuştu.

"AİLE HEKİMLERİNE BAŞVURU SAYISI ARTTI"

İstanbul'da hastaların en çok iç hastalıkları branşına muayene talebinde bulunduğunu dile getiren Güner, şöyle devam etti:

Vatandaşlar iç hastalıkların yanında dermatoloji, göz hastalıkları ve kulak-burun-boğaz hastalıkları branşlarımıza daha çok müracaatta bulundu. Ama burada en çok dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi aile hekimine başvurunun artması. Bu bizim için mutluluk verici. Biz koruyucu sağlık hizmetlerini artırmak istiyoruz, sağlıklıyken doktora başvurulmasını istiyoruz. Aile hekimi her zaman bizi yönlendirecek, aslında bizim doğru doktora, doğru hastaneye ulaşmamızı sağlayacak olan kişi. Bizim oluşturmaya çalıştığımız mevcut sistem bu. Aile hekimleri bizim sağlık danışmanlarımız, sağlık avukatlarımız ve bizi doğru alana ilerletmesini istiyoruz.

GÜNDE ORTALAMA 158 BİN RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

Güner, Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu il sağlık müdürüyken kentte genişletilen görüntüleme ağının kurulduğunu anımsatarak, "Bu hizmetleri yüksek düzeyde veriyoruz. İstanbul'da 2024 yılında 40 milyondan fazla radyolojik görüntüleme hizmeti verildi. Kentte günde ortalama 158 bin radyolojik görüntüleme yapıldı." dedi.

Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle mevcut sağlık hizmetini iyileştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Güner, yeni sisteme entegrasyonun sağlandığını kaydetti.

Güner, birinci, ikinci ve üçüncü basamaklar arasında entegrasyonun oluşturulduğunu vurgulayarak, "Aile hekimliğinde 54 parametrede testler yapılıyor. Eksik testlerimizin hastanede yapılmasıyla ilgili entegrasyonlar sağlandı. Aile hekimliğinde muayenemizi yaptıktan sonra kodumuzu alarak istediğimiz hastaneden görüntüleme ve tahlil hizmetlerini alabilir duruma getirdik." ifadelerini kullandı.