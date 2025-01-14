Haber Merkezi

İzmir'de yaşayan 33 yıldır Esengül Kara ile evli Özlem Kara'nın babası Cengiz Kara, emekli olduktan sonra çay ocağı işletmeye başladı.

Uzun süre öksürük şikayeti sonrası 4 Eylül'de ağzından ve burnundan kan gelen Cengiz Kara, devlet hastanesinin acil servisine başvurdu.

Akciğer kanseri teşhisi konulan Kara, soluk borusuna stent takılmasının ardından kemoterapi tedavisi gördü.

Öksürük şikayetleri kesilmeyen ve yaşam konforu azalan Cengiz Kara, kalp zarına yapışık bulunan akciğerlerindeki tümörden Medical Park İzmir Hastanesi'nde yapılan ameliyat sayesinde kurtuldu.

"BUNDAN SONRA SİGARASIZ BİR HAYAT OLACAK"

Hastalığını öğrendikten sonra yaşamını kaybetmekten korktuğunu anlatan Cengiz Kara, "Hocanın sayesinde kurtulduk. Sıkıntılarım vardı. Korkuyordum, nasıl iyileşeceğimi düşünüyordum. İlk şikayetim öksürükle başladı. Gece vakti, ağzımdan kan geldi. Eşim ve kızımla birlikte kendimizi hastanede bulduk." dedi.

Ameliyatın ardından kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Kara, birkaç ay dinlendikten sonra çay ocağına geri döneceğini dile getirip, "Öksürüğüm devamlıydı, sigaranın vermiş olduğu bir sıkıntıydı. 40 sene içtim ama bundan sonra yok. Bundan sonra sigarasız bir hayat olacak. Sigara benden uzak kalsın. 40 yıllık arkadaşımı bıraktım. Çünkü ben bırakmazsam o beni bırakacaktı. Herkes sigarayı bıraksın" ifadelerini kullandı.

Babasının son 4 aydır yapılan tetkik ve tedavilere karşın bir türlü iyileşemediğini ifade eden Özlem Kara da "Sağ akciğerinin orta ve alt lopunda sigaradan ötürü tıkanıklık olduğu söylendi. Stent takılarak bu öksürük şikayetlerinin azalacağı, yok olacağı söylendi. Stent taktırdık. Ama yaklaşık 10- 15 gün kadar bir rahatlama sağladı. Daha sonrasında agresif bir şekilde öksürükleri devam etti, verilen ilaçlar da rahatlatmadı. İki kürlük kemoterapi önerdiler. Ameliyatın çok riskli olduğu, pet çekiminin ardından da tekrar ışınla kemoterapinin devam edeceği söylendi." dedi.

"AMELİYAT SONRASINI KONFORLU GEÇİRDİ"

2 Ocak'ta Medical Park İzmir Hastanesi'ne geldiklerini belirten Kara, "Doktorumuz süreç hakkında çok ayrıntılı bilgi verdi. 6 Ocak'ta babam ameliyatını oldu. Ameliyat sonrası çok fazla nefes problemi olacağını düşünüyorduk. Doktorumuz, tümörün geride hiçbir şekilde hasar kalmayacak şekilde temizlendiği bilgisini verdi.

Daha sonrasında da patoloji raporumuzu aldık. Cerrahi sınırlarının temiz olduğu bilgisine de ulaştık. Çok da mutlu olduk. Ameliyat sonrası süreçte de babam çok konforlu geçirdi. Bundan ötürü de çok mutluyuz." dedi.

"EVİMİZE GELEN KİMSEYİ BALKONA DAHİ ÇIKARIP SİGARA İÇİRMEYECEĞİZ"

Babasını kaybetme korkusu yaşadığını ve ona sağlıklı şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Özlem Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 4 aydır, kaybetme korkusuyla yaşadım. O öksürüyordu, öksürürken korkuyordum. Babama hissettirmemeye çalıştım ama yalnız kaldığımda ya da annemle baş başa kaldığımızda ağladık. Doktor araştırmaya devam ettik. Üç kişilik bir aileyiz ve birbirimize de çok bağlıyız. Akşam yemeklerinde babam vardı ama yoktu. Kendini kapattı. Kemoterapi süresince arkadaşlarıyla görüşmedi.

Sigarayı da bırakmıştı. Ama çok halsizlik hissetti. Babamın uzun yıllar yaşamasını istiyorum. İş yerinde zaten sigara içilmiyor ama evimize gelen kimseyi balkona dahi çıkarıp sigara içirmeyeceğiz. Artık daha fazla sağlıklı yaşayacak. Bol bol yeşillik, yiyecek, proteine dikkat edecek. Konforlu bir hayatı olacak."

"HEM HASTALIĞINDAN HEM DE STENTTEN KURTULDU"

Cengiz Kara'nın ameliyatını gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gürhan Öz ise hastasının öksürük şikayetinin tamamen geçtiğini belirtip, "Hastaya soluk borusunun sağ tarafa giden dallarından birisine stent dediğimiz bronş içine bir aparat yerleştirilmiş ancak o dönemde hastanın nefes darlığı yokmuş. Stent takıldıktan sonra hastanın öksürük ve halsizlik şikayetlerinde artma olmuş, öksürük geceleri uyutmayacak şekilde artmış. Hastanın 4 ay önce de ameliyat olabilecek bir hasta olduğu ancak ameliyatın riskli görüldüğünü öğrendik. Ameliyat kararı aldık.

Kalp zarının içinden damarı bağlayıp kitleyi ve stendi birlikte çıkarttığımız için hasta hem hastalığından hem de stentten kurtuldu. Öksürük şikayeti tamamen geçti. Ameliyat sonrası patolojimizde tümör olmadığı, lenf bezlerinin temiz olduğu, cerrahisinin temiz olduğu izlendi. Bugün itibariyle taburcu etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HASTA NORMAL HAYATINA DEVAM EDEBİLECEK"

Hastanın bundan sonraki yaşamına daha dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Öz, "Hastamızın tümörü aslında çok büyük bir tümör değil ama akciğer kanserinde evreleme sadece tümörün büyüklüğüyle değil, yeriyle de alakalıdır. Hastamızın da tümörü kalp zarına yapışık şekildeydi. Onun için riskli bir ameliyattı.

Ancak ameliyatla tümör temizlenecek bir hasta olduğu için bu şekilde bir yol izledik. Kalp zarının tuttuğu bölgenin etrafının kesilip, kalp zarının içinden kesilerek geride tümör kalmaması cerrahide bizim için en önemli şeydi.

Hastamız ameliyatına rağmen geride kalan akciğer rezervi yeterli olduğu için normal hayatına devam edebilecek. Ancak bu hastalar riskli hastalar olduğu için tabii ki hasta olan kişilerle yakın ilişkide bulunmayacak. En azından iki ay süreyle ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Ve tabii sigaralı ortamda uzak duracak." diye konuştu.