Kafa hacamatının faydaları nelerdir? Hacamat kimlere uygulanmaz? Kafa hacamatının faydaları merak uyandırdı. Peki, kafa hacamatının faydaları nelerdir ve kimlere hacamat uygulanmaz? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

Hacamat, vücuttaki kötü kanı temizlemek ve farklı sağlık sorunları ve cilt sağlığını desteklemek amaçlı uzun yıllardır uygulanan geleneksel bir alternatif tıp tekniğidir.

Özellikle son yıllarda büyük bir artış gösteren hacamat birçok kişi tarafından yaptırılıyor.

Hacamatın yapıldığı farklı bölgeler bulunaktadır. Bunlar arasında yer alan kafa hacamatı hakkında aramalar hız kazandı.

Kafa bölgesine yapılan hacamatın faydaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kafa hacamatının faydalarını sizler için derledik. İşte kafa hacamatının faydaları...

Kafa hacamatının faydaları nelerdir?

Kafa hacamatının faydaları arasında tüm vücudu beyin yönettiği için bütün organ fonksiyonlarında düzelmeler görülür. Yüksek tansiyon, migren, sinüzit, genel boyun ve baş ağrılarında kafa hacamatının faydaları oldukça fazladır.

Kafa hacamatı yapıldıktan sonra boyun cervical bölgede kasılmalarda rahatlamalar olur ve boyun ağrısı şikayeti olan hastalarda ciddi rahatlamalar olur. Özellikle stres sonrası oluşan boyun ağrılarında kafa hacamatı oldukça tedavi edicidir.

Hacamat kimlere uygulanmaz?

Büyük ameliyat geçirmiş kişilere 4 aylık bir süre ile hacamat yapılması uygun değildir. 4 ay sonrasında ise uygulamayı yapacak doktorunuza danışarak yapılabilir.

Kansızlık durumlarında hacamat tavsiye edilmez. Göz ameliyatından sonra kafa arkasına, ense çukurunun altına ve kulak arkasına özel durumlar hariç, hacamat yapılmaz.

Organ nakli geçirenlere, diyaliz ve hemofili hastalarına hacamat yapılmaz, Hacamat, yanık, egzama, varis yarası ve diğer yaraların, benlerin, vitiligonun üzerine yapılmaz.

Gün içinde aşırı sıvı kaybettiren (terleten) aktiviteleri yapan insanlarda o gün için yapılmaz.

Özel durumlar dışında, hamile kadınların ve 12 aylık olana kadar çocukların, anne sütü ile beslenen çocukların hacamata ihtiyacı yoktur. Kafa bölgesi hacamatı sık sık yapılmamalıdır.