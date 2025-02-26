Kar fırtınası ve tipi kar körlüğüne neden olabilir

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Kışın etkili olan kar fırtınası, tipi ve rüzgarlı hava nedeniyle halk arasında "kar körlüğü" olarak bilinen ve gözlerde kızarma, batma, yanma, ağrı ile enfeksiyona yol açan "fotokeratit" hastalığı vakalarını artırdı.

Uzmanlar, birçok ilde etkili olan kar fırtınasıyla başlayan tipi ve şiddetli rüzgarın, göz sağlığı açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bu ciddi sorunu çözümü için yapılacakları sıralayan uzanlar, her vakaya farklı yaklaşılacağı için önce doktora başvurulmasını öneriyor.

KAR KÖRLÜĞÜ NASIL OLUŞUYOR?

ltraviyole ışınının buz veya kardan yansıması sonucunda göze verdiği hasar nedeniyle kar körlüğünün meydana geliyor.

KAR KÖRLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Hastalar bu dönemde gözde ağrı, yanma, batma, kızarıklık, yabancı cisim hissi, sulanma, gözü sıkma ve bu duruma bağlı olarak enfeksiyon ve görmede azalma şikayetleriyle başvuruyorlar.

Hastalar, uzun süre kara ve buza baktıktan sonra bu belirtilerin oluştuğunu ifade ediyor.

Kar körlüğüyle birlikte gözün en ön kısmındaki kornea ve konjonktiva dokusunda hasar oluşumu gözlemleniyor.

Bu dokularda ödem, kızarıklık, epitel tabakalarında küçük dökülmeler görülüyor. Buna bağlı olarak gözün kaşınması sonucu epitel tabakasının dökülmesiyle enfeksiyona zemin hazırlayan bir ortam oluşuyor.

Kar körlüğü yaşayan hastalar, şiddetli göz ağrısıyla kliniğe başvuruyor.

Tedaviyle birlikte semptomlar 2-3 gün içerisinde azalıyor.

KAR KÖRLÜĞÜNDEN NASIL KORUNULUR?

-Hastalar, doktora şiddetli ağrıyla geldikleri için ilk olarak soğuk ve buz uygulaması yapılabilir.

-Hasta bol miktarda gözyaşı damlası kullanabilir.

-Hastalarda enfeksiyon gibi bir durum söz konusuysa antibiyotik damlalar da kullanabilir.

-Hastaların bazen ileri boyutlarda epitelleri açılmış olabiliyor, bu durumlarda gözün ya kapalı tutulması gerekiyor ya da tedavi amaçlı kontakt lens kullanılıyor.



