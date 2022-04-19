Kars'ta karın ağrısı şikayeti ile gitti, karnından 6 kilo kitle çıkarıldı

Karın ağrısı, idrar kaçırma ve kabızlık şikayetleriyle hastaneye giden Sebiye Topkaya'nın karnından, 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Kars’ta ikamet eden 65 yaşındaki Sebiye Topkaya, şiddetli karın ağrısı, idrar kaçırma ve kabızlık şikayetlerinin şiddetlenmesi üzerine, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giderek muayene oldu.

Yapılan incelemenin ardından, kadının karnında kitle olduğu belirlendi.

DHA’nın haberine göre; Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Müjde Canday tarafından ameliyat edilen Topkaya'nın karnından 6 kilo ağırlığında 30 santimetre genişliğinde kitle çıkartıldı.

Ameliyat 2 buçuk saat sürdü

Operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Müjde Canday, kitlenin zaman içerisinde hem böbreklere hem de idrarı dışarı çıkarmayı sağlayan borularda tahribat yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bunların daha fazla ilerlemesini önlemek üzere bir operasyon gerçekleştirdik. 2,5 saat süren operasyon sonucu 30 santimetre, 6 kiloluk kitleyi çıkarttık ve kitlenin iyi huylu olduğunu tespit ettik.





“Hastaların bize vaktinde gelmelerini istiyoruz”

Bu tarz vakalarda siz ne kadar ameliyatı ötelerseniz öteleyin bu miyomu oluşturan hücreler birtakım orjin değişikliklerine gidebilir. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz, hastaların bize vaktinde gelmelerini istiyoruz. Her kadınının senede en az bir kez bile olsa jinekolojik muayeneye gitmesini ve genital sistem organlarını bir muayene ettirmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz.”

Kadın hastalığı olduğu için utandı, doktora gitmeyi erteledi

Topkaya, kadın rahatsızlığı olması sebebiyle doktorlardan utandığı için hastaneye gitmediğini belirtti.

Oğlu tarafından hastanın ikna edildiğini anlatan Canday, çıkarılan kitle sonrası hastanın eski sağlığına kavuştuğunu söyledi. Hastanede tedavi süreci tamamlanan Sebiye Topkaya, taburcu edilerek evine gönderildi.