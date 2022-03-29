Kars'ta rahatsızlanan minik Asya, ambulans uçakla geldiği Adana'da tedavi edildi

Karaciğer yetmezliği tanısı koyulan 5 yaşındaki Asya, ambulans uçakla Adana'ya getirilerek tedavi altına alındı. Organ nakli gerekmeyen Asya’nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ta arıcılık yapan Selahattin Daştan (52) ile Hayriye Daştan (44) çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Asya (5), aşırı uyku hali, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Asya Destan’a, yapılan kontroller neticesinde viral enfeksiyon sonucu ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı koyuldu.

Karaciğer nakli gerekebileceği ve donanımlı merkezde olması gerektiği için Asya, 25 Mart'ta ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Çocuk yoğun bakım ve karaciğer nakil ekibi, Asya ile yakından ilgilendi. 3 gün boyunca, yoğun bakım servisinde karaciğer destekleyici tedaviler yapıldı. Tedavilere olumlu yanıt veren Asya, yoğun bakımdan çıkarılıp, dün sabah servise alındı.

“HAFTA SONU BOYUNCA KARACİĞER DESTEKLEYİCİ TEDAVİLER UYGULADIK”

Hayatından endişe edilen Asya'nın tedavi sürecini takip eden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, şimdilik naklin gerekmediğini, akut karaciğer yetmezliğinin nedenlerini araştırdıklarını söyledi.

Çetinkünar, “Kars'taki doktorlarla görüştüğümüzde viral bir enfeksiyon sonucu karaciğer enzimlerinin yükseldiğini belirttiler. Buradaki ilk değerlendirmelere baktığımızda karaciğer yetmezliği dediğimiz bir tablo hakimdi. Hafta sonu boyunca karaciğer destekleyici tedaviler uyguladık. Elde edilen verilerde, hastamızın durumunun iyiye gittiğini ve karaciğer naklinden uzaklaştığını saptadık. Hastamız yoğun bakımdan çıktı, servise alınarak orada takibi yapılacak.” dedi.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

Prof. Dr. Çetinkünar, hastalığın belirtilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Çocuk yaşlarda çeşitli viral enfeksiyonlar olabiliyor. Doğumsal hastalıklardan kaynaklı ya da metabolik hastalıklardan dolayı karaciğer enzimlerinde yükselebilme ve karaciğer yetmezliği gelişebiliyor. Ani karaciğer yetmezliklerinde ilk belirtiler, ani gelişen karın ağrısı, ateş, halsizlik ve bilinç bulanıklığı gibi durumlar oluyor. Tabİi bu belirtilerin yol açtığı hastalıklar çok fazla ama bu semptomlar görüldüğünde karaciğer yetmezliğinin gelişebileceği, zehirli karaciğer iltihabı tablosunun oluşabileceğini de ebeveynlerin bilinçlerinde tutmaları ve hemen doktora başvurmaları gerekiyor.”





“ORGAN YETMEZLİĞİ DENİLİNCE ÇOK KORKMUŞTUK”

Ailede böyle bir rahatsızlık olmadığını söyleyen Hayriye Daştan, 2 gün içinde ani gelişen belirtiler sonucu hastaneye geldiklerini, Asya'nın sağlık durumu hakkında korku ve mutluluğu bir anda yaşadıklarını söyledi.

Anne Hayriye Destan, “Organ yetmezliği denilince çok korkmuştuk. Adana'da doktorlarımız bize umut veren açıklamalar yaptı. Kızımın sağlığının düzeliyor olmasına çok mutlu olduk.” dedi.

Hayriye Daştan, Asya'nın Adana'ya sevk süreci için Sağlık Bakanlığı'na ve ilgilenen tüm doktorlara teşekkür etti.