Keçe gibi saçları pamuk gibi yapıyor: Tam da duştayken uygulayın...

- Keçe gibi saçları pamuk gibi yumuşacık yapan ve duş sırasında uygulanması önerilen bir bakım yöntemi, sosyal medyada popüler hale geldi.
- Saç kremine eklenen doğal yağlar sayesinde saç teli mühürlenerek, yıpranmış saçlar kısa sürede canlanıyor.
- Argan, hindistancevizi, jojoba, tatlı badem ve üzüm çekirdeği yağları öne çıkan seçenekler arasında.
Saç bakımı da sevdaya dahil...
Kadınların en iyi makyajı, şüphesiz ki saçları.
Ancak zaman içinde yıpranan ve parlaklığını kaybeden saçlar, keçe gibi bir görüntüye ulaşabiliyor.
Saç tellerini anında yumuşatan, dolaşmayı engelleyen ve adeta kuaförden çıkmış gibi bir görünüm sağlayan bu küçük bakım sırrı, sosyal medyada da hızla yayıldı.
Saçların birkaç dakika içinde pamuk gibi olmasını sağlayan bu püf nokta, özellikle kuru, yıpranmış ve işlem görmüş saçlara sahip olanların imdadına yetişiyor.
SAÇ KREMİNE EKLEYİN
Saç kremi tek başına saçı yumuşatırken, içine eklenen birkaç damla doğal yağ etkisini katlıyor.
Doğal yağlar, saç kremindeki nemlendirici maddelerle birleştiğinde saç telini adeta mühürlüyor.
1. Argan yağı
Kuru ve kabaran saçlara en iyi gelen yağlardan biri. Saça parlaklık verir.
2. Hindistancevizi yağı
Keçe gibi sertleşen saçları anında yumuşatır. En hızlı etki gösteren yağlardan biridir.
3. Jojoba yağı
Saçın kendi ürettiği yağa en yakın yapıda olduğu için ağırlık yapmaz. İnce telli saçlar için idealdir.
4. Tatlı badem yağı
Yumuşatma etkisi güçlüdür. Saç tellerini korur ve kırılmayı azaltır.
5. Üzüm çekirdeği yağı
Yağlanmaya meyilli saçlar için hafif bir seçenek. Elektriklenmeyi çok iyi kontrol eder.