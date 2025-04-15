Araştırmalar sonuç verdi: Kovid-19'un kalıcı koku kaybıyla bağlantısı çözüldü

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Kovid-19, dünyada oldukça zor zamanlara neden olan ölümcül bir virüs olarak kayıtlara geçti.

Bu hastalık geride kaldı ancak bıraktığı izlere dair araştırmalar sürüyor...

Bu izlerin başında ise kalıcı koku ve tat kaybı geliyor.

Biruni Üniversitesi ve London Metropolitan Üniversitesi araştırmacıları, yeni bir araştırmaya imza attı.

Yapılan araştırma; Kovid-19'un ardından görülen kalıcı koku kaybının, epigenetik düzeyde incelendiği çalışmada, genlerin işleyişini etkileyen çevresel değişimlerin bu durumla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

"KOKU KAYBI YAŞAYAN BİREYLER ERKENDEN TESPİT EDİLEBİLİR"

Biruni Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; yapılan araştırmada, Kovid-19 geçiren 40 hasta üzerinde DNA analizi gerçekleştirildi.

Kalıcı koku kaybı yaşayan bireylerin, UGT1A1 geninde DNA metilasyon düzeylerinin yüzde 14 daha düşük olduğu belirlendi.

Epigenetik, genetik yapıda bir değişiklik olmadan, çevresel etkenlerin genlerin nasıl çalıştığını etkilediği biyolojik mekanizmaları ifade ediyor.

Araştırma bulguları, bu tür değişimlerin koku kaybıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, DNA metilasyonundaki değişikliklerin biyobelirteç olarak kullanılarak, koku kaybı riski taşıyan bireylerin erken tespit edilebileceğini belirtti.

Bu sayede, uzun süreli koku kaybı yaşayan hastalar için daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin mümkün olabileceği paylaşıldı.

"YENİLİKÇİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI GELİŞTİRİLEBİLİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Sibel Aslan, DNA metilasyonunun gen ifadesini düzenleyen önemli bir mekanizma olduğunu belirtti.

Çalışmanın, Kovid-19 sonrası kalıcı hale gelen koku kaybının yalnızca virüsün doğrudan etkisine değil, aynı zamanda epigenetik değişikliklere de bağlı olabileceğini gösterdiğini aktaran Aslan, 'Bu durum, gelecekte epigenetik tabanlı tedavilerin geliştirilmesi için umut verici bir adım olabilir ve bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.' ifadesini kullandı.

Biruni Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAMER) tarafından araştırmanın desteklendiğini kaydeden Aslan, araştırmada Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Dr. Savaş Gür, Prof Dr. Mehmet Dokur, Doc. Dr. Gülsen Meral, Dr. Mehmet Akif Baktır, Dr. Lütfiye Karcıoğlu Batur ve Moleküler Biyolog Zeyneb Nur Akçay ve London Metropolitan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenneth White gibi isimlerin yer aldığını aktardı.

London Metropolitan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenneth White da 'Eğer bu epigenetik değişimler tersine çevrilebilirse, Kovid-19'un neden olduğu uzun süreli koku kaybı için yenilikçi tedavi yaklaşımları geliştirilebilir.' değerlendirmesinde bulundu.