Limon suyuna 1 tutam atın, gün boyu tok kalın...

Bu tarif, asla acıktırmıyor...

Zayıflamak isteyenler için doğal yöntemlere olan ilgi her geçen gün artarken, limon suyu ile chia tohumu birleşimi yeni bir trend olarak öne çıkıyor.

Her iki besin de tek başına faydalı bilinirken, birlikte tüketildiklerinde tokluk hissi oluşturarak diyet sürecine destek sağlıyor.

Uzmanlara göre bu karışım, özellikle sabah aç karna içildiğinde metabolizmayı harekete geçiriyor ve gün boyu açlık hissini bastırıyor.

Chia tohumu, içeriğindeki lif ve jel kıvamı sayesinde mideyi doldurarak uzun süreli tokluk sağlarken; limon suyu ise C vitamini desteğiyle bağışıklığı güçlendiriyor ve yağ yakımını destekliyor.

İŞTE TARİFİ

1 tatlı kaşığı chia tohumu, bir bardak su ve yarım limonun suyu ile karıştırın.

Tohumların şişmesi için yaklaşık 10-15 dakika bekleyin.

Karışım, özellikle kahvaltıdan önce veya ara öğünlerde tüketiliyor.