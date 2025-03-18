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İHA

Malatya’da yaşayan Semra Akgeyik, karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde, rahminden başlayarak göğüs altına kadar uzanan yaklaşık 40 santimetre çapında büyük bir kitle tespit edildi.

7 KİLOGRAMLIK KİTLE ÇIKARILTI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Engin Yıldırım'ın yönettiği 3 saat süren başarılı bir operasyonla, 7 kilogramlık kitle alınarak hasta sağlığına kavuştu.

"KİTLEYİ BAŞARIYLA ALDIK"

Doç. Dr. Engin Yıldırım, yaptığı açıklamada, hastanın şikayetlerinin başlangıcında nefes darlığı ve ciddi karın şişliği yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

Hastamızda oldukça büyük ve hızla büyüyen bir kitle vardı. Yapılan tetkikler sonrası, bu şişkinlik ve kitlenin bir an önce alınması gerektiğini gördük. Ameliyatla 7 kilogramlık kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık ve patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçlar olumlu olursa hastamız kemoterapi veya radyoterapiden de kurtulacak.

"SAĞLIĞIMA KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Semra Akgeyik, sağlık durumunun iyi olduğunu ve operasyon sonrası rahatladığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Başlangıçta şişkinliği kilo almak olarak düşünmüştüm, ağrılarım yoktu. Ancak ağrılarım arttı ve karnım genişlemeye başlayınca hastaneye başvurdum. Yapılan tetkikler sonrası kitle tespit edildi ve hemen alınması gerektiği kararı alındı. Şu an sağlığım çok iyi, çok büyük bir ameliyat geçirdim ve sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum.

ERKEN TEŞHİS BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Doç. Dr. Yıldırım, bu tür kitlelerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı ve vatandaşları düzenli sağlık kontrollerine teşvik ederken şu sözleri kullandı: