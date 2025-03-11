Manisa'da böbrek hastası, ablası sayesinde sağlığına kavuştu

DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Sema Girgin, 20 yıl önce teşhis konulan polikistik böbrek hastalığının ağırlaşması nedeniyle 1,5 yıl önce diyalize başladı.

Yaşamını diyalize bağlı olarak sürdüren Girgin, yıllar sonra gelen bir haberle mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

Girgin'in ablası Durdu Çevik, hasta kardeşi için gönüllü bağışçı olarak böbrek nakli için işlemleri başlattı.

ABLASI SAYESİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Girgin, 4 Mart'ta Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille yaşama tutundu.

EÜ Genel Cerrahi Bölümü Organ Nakli Enstitüsü'nden Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, Prof. Dr. Taylan Özgür Sezer, Prof. Dr. Gülay Aşçı, Doç. Dr. Servet Uluer Biçeroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Berk Göktepe, Doç. Dr. Aygül Çeltik ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyat, başarıyla tamamlandı.

"20 YILDIR MÜCADELE EDİYORUM"

Sağlığına kavuşan Sema Girgin, "20 senedir mücadele ediyorum. Çok çabaladım. Sonuç ameliyata kadar vardı." ifadelerini kullandı.

Hastalığının genetik olduğuna dikkat çeken Girgin, aynı hastalığın oğlunda da olduğunu açıkladı.

"YAŞADIĞIM SÜRECE ABLAMA TEŞEKKÜR EDECEĞİM"

Girgin, "Buraya tedaviye ve devamlı kontrollere geliyordum. Aygül Hoca bir gün 'Sona geldik, nakil gerekiyor' dedi. 5 kardeşim ve babama gerekli testler yapıldı. Ablamın böbreği uygun olduğu belirlendi.

Yapılan nakille de ablam beni hayata bağladı. Ablama minnettarım, beni diyalizden kurtardı, yaşadığım süre boyunca kendisine hep teşekkür edeceğim. Mutluluktan ağladım." dedi.

"HAYAT KURTARMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Girgin'e donör olan ablası Durdu Çevik de, "Kardeşimin eşi vefat etti, engelli oğlu var. Rahatsızlığını öğrenince, böbreğimin tekini hiç gözümü kırpmadan vermek istedim. Eşim ve çocuklarım da karşı çıkmadı.

Seve seve de böbreğimin tekini verip, kardeşimin hayatını kurtardım. Kardeşimin engelli çocuğuna annesi gibi hiçbirimiz bakamazdık. Hayat kurtarmak çok güzel bir duygu. Herkese böyle durumlarda donör olmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

"BU HAFTA TABURCU EDİLECEK"

Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Organ Nakli Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berk Göktepe, "Hastamıza ablasından böbrek naklini yaptık. Yaptığımız nakillerde vericilerde kapalı ameliyat gerçekleştiriyoruz. Ufak bir sezaryen kesi oluyor, böbrek bu bölgeden çıkıyor. Nakli de açık yapıyoruz.

Şu anda hastalarımızın her ikisinin de durumu iyi. Böbrek güzel bir şekilde çalışıyor. Donörümüzü bugün taburcu edeceğiz. Nakil yapılan hastamızı ise ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta taburcu edeceğiz." dedi.

"KADAVRA NAKİLLERİNİN ARTMASI GEREKİYOR"

Vatandaşların organ nakli konusunda kaygılı olmasına gerek olmadığını vurgulayan Dr. Göktepe, şunları söyledi: