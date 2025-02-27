Mardin’de kazada ayağı kırılan eşeğe protez takıldı

DHA

Mardin’in Midyat ilçesinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, yola çıkan eşeğe çarptı.

Kazada eşeğin sol ön ayağı kırılırken, araçta hasar oluştu.

YARALI EŞEĞE PROTEZ TAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi.

Yaralı eşek ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı.

Rehabilitasyon merkezine getirilen ve ampute edilen eşeğin ayağına, özel olarak tasarlanmış protez takıldı.

"KIŞIN SOKAĞA BIRAKMAYIN"

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner hekim Ömer Bedir, yapılan protez uygulamasının eşeğin sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: