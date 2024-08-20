Maymun çiçeği virüsü öldürür mü? Maymun çiçeği virüsü genellikle ölümcül olmayan bir hastalıktır ve çoğu durumda hastalık hafif geçer. Semptomlar birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelebilir.

Haber Merkezi

Maymun çiçeği (Monkeypox), poxviridae ailesine ait bir virüs tarafından neden olunan nadir bir viral hastalık.

İlk olarak 1958'de laboratuvar maymunlarında tespit edilmiş, 1970'te ise insanlarda ilk vaka bildirilmiştir.

Hastalık, maymunlar dışında kemirgenler ve diğer vahşi hayvanlar arasında da bulunabilir.

BELİRTİLER

Maymun çiçeği virüsü, insanda genellikle şu belirtilere neden olur:

Ateş

Baş ağrısı

Kas ağrıları

Lenf düğümlerinde şişlik

Halsizlik

Ciltte döküntüler (su çiçeği benzeri lezyonlar)

Döküntüler genellikle yüzde başlar, ardından vücudun diğer bölgelerine yayılır. Döküntüler su çiçeği, kızamık veya çiçek hastalığına benzeyen kabarcıklara dönüşebilir.

BULAŞMA

Virüs, enfekte hayvanlarla veya insanlarla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Ayrıca, enfekte kişinin vücut sıvıları, cilt lezyonları veya kontamine olmuş eşyalarla temas yoluyla da bulaşma gerçekleşebilir.

ÖLÜMCÜL MÜ

Maymun çiçeği virüsü genellikle ölümcül değildir. Ancak, virüsün iki farklı türü vardır:

Batı Afrika türü: Daha hafif seyirlidir ve ölüm oranı %1 civarındadır.

Kongo Havzası türü: Daha ciddi vakalara neden olabilir ve ölüm oranı %10'a kadar çıkabilir.

Hastalık, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, çocuklar ve yaşlılar için daha riskli olabilir.

TEDAVİ

Özel bir tedavisi olmamakla birlikte, semptomları hafifletmeye yönelik destekleyici tedavi uygulanır.

Aşı ve antiviral ilaçlar da bazı durumlarda kullanılabilir. Hastalıktan korunmak için enfekte hayvanlarla ve insanlarla temastan kaçınmak, hijyen kurallarına dikkat etmek önemlidir.