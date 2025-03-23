MHRS üzerinden 15 yılda 2 milyar 169 milyon randevu verildi

AA

Sağlık hizmetlerine erişim, MHRS sayesinde büyük bir dönüşüm yaşadı.

2010’dan itibaren 90 milyondan fazla vatandaşa hizmet veren sistem, sağlık sektöründe teknolojinin gücünü kanıtladı.

Sağlık Bakanlığı, uygulamasının 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

HASTALAR İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU

Yapılan açıklamada, uygulamanın 2010'da Erzurum ve Kayseri'de pilot olarak başlatıldığı anımsatıldı.

2012'de tüm illerdeki kamu hastanelerinin sisteme dahil edildiği ve böylelikle hizmetin tüm Türkiye'yi kapsamasının sağlandığı belirtilen açıklamada, MHRS sayesinde vatandaşların istedikleri hastanedeki hekimden randevu alıp, sıra beklemeden muayene olmasına olanak tanındığı vurgulandı.

15 YILDA 2 MİLYARI AŞKIN KİŞİYE HİZMET VERİLDİ

Dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimi için teknolojinin olanaklarından yararlanılarak randevu sisteminde düzenlemeler yapıldığına, dezavantajlı gruplardaki hastalara randevuda öncelik tanındığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

2010 yılından Mart 2025'e kadar MHRS'yi 90 milyon 241 bin 477 tekil vatandaş kullanmış olup, sistem üzerinden toplam 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verilmiştir.

"ÜYE SAYISI 74 MİLYON 887 BİN"