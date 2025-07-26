MHRS üzerinden yeni bir hizmet: Aile hekimi yönlendirmesi

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla MHRS sistemine yeni bir özellik ekledi. 25 Temmuz itibarıyla devreye alınan "Aile Hekimine Yönlendirme" uygulamasıyla, randevu almak isteyen kullanıcılar önce aile hekimine yönlendirilecek.

ÖNCE AİLE HEKİMİ MUAYENE EDECEK

MHRS üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce karşılarına çıkacak yönlendirme ekranı aracılığıyla, vatandaşlar önce aile hekimleri tarafından muayene edilecek ve değerlendirilecek. Gerek görülen durumlarda ise aile hekimi, kendi nüfusuna ayrılan kontenjan üzerinden doğrudan uzman doktora randevu oluşturabilecek.

Bu yeni sistemle, birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının aile hekimlerince yönetilmesi, uzman hekim randevularına erişimin hızlanması ve aile hekimliği kapasitesinin daha verimli kullanılması amaçlanıyor.