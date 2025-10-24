Niğde’de 2 kişinin organları, 10 hastaya umut oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle tedavi gören Davut Elçin (43) ve Erhan Yalçın’ın (36) beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARIYLA 10 HASTAYA UMUT OLDULAR

Yaşamını yitiren Elçin ve Yalçın’ın karaciğer, kornea ve böbrekleri, ailelerinin onayıyla organ nakli bekleyen 10 hastaya gönderildi.

"ORGAN BAĞIŞI, BİR HAYAT ARMAĞANIDIR"

Başhekim Kürşad Ramazan Zor, hayatını kaybeden iki kişiye rahmet dileyerek, organ bağışı yapan ailelere teşekkür etti. Zor, “Organ bağışı bir hayat armağanıdır. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık personelimize gönülden teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.