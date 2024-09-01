Öğrencilere okul çantası seçimi ve taşınması önerileri Çocuklarda uygunsuz çanta kullanımının ciddi kas-iskelet sistemi sorunlarına yol açtığını belirten uzmanlar, sırt çantası ağırlığının çocuğun kilosunun yüzde 10'unu geçmemesi gerektiğini belirtiyor.

AA

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Uzmanlar, çocukluk çağında uygunsuz çanta kullanımının, bel, boyun, sırt ağrısı, omurga eğriliği ve kamburluğun aralarında yer aldığı çeşitli kas-iskelet sistemi sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Bu uyarılar doğrultusunda doğru çanta seçimi öne çıkıyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN MADDE MADDE "OKUL ÇANTASI" UYARILARI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Uran Şan, okul çantası için öğrencilere uyarılanda bulunarak, dikkat edilecekleri şöyle sıraladı:

-Sırt çantası ağırlığının çocuğumuzun kilosunun yüzde 10'unu geçmemesi lazım. Çocuğumuzun 40 kilogram olduğunu düşünürsek kullanması gereken maksimum ağırlıktaki çantanın 4 kilogramı aşmaması gerekiyor.

-Takılan çantanın en alt seviyesi, bel çukurunun 10 santimetre aşağısını aşmamalı.

-Kalça bölgesine kadar sarkan sırt çantalarını önermiyoruz.

-Okul çantalarının sırt bölümünde dolgu malzemesinin olması gerekiyor.

-Çocuğumuz okula ağır bir kitap götürecekse bu kitabın mutlaka çantanın sırta en yakın bölmesine konulmasını istiyoruz. Kalan eşyaların da çantanın sağ ve soldaki diğer bölmelerine eşit dağıtılmasını öneriyoruz.

-Çantayı tek omuza takma veya çapraz kullanımdan kaçınılmalı.

-Sırt çantasının göğüs veya bel kemerinin bulunması, yük dağılımının vücudun her tarafına eşit şekilde aktarılmasına yardımcı olur.

OKUL ÇANTASI NASIL TAŞINIR?

Okul çantasının iki omuz askısının bulunması, çantanın iki omuza takılması, tek omuza takma veya çapraz kullanımdan kaçınılması önemli. Tek taraflı veya çapraz asıldığında çantanın yükü, omurganın her iki tarafına eşit olarak dağıtılamıyor. Asimetrik yük dağılımı nedeniyle çocuklar uzun dönemde birtakım omurga sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

OMUZ ASKILARI NASIL OLMALI?

Omuz askılarının özelliği de son derece önemli. Uygun ve doğru bir sırt çantasında omuz askılarının mutlaka çantanın ağırlığını her iki omuza eşit biçimde dağıtacak şekilde dizayn edilmesi, eşit uzunluğa, ayarlanabilir özelliğe ve dolgu malzemesine sahip olması son derece önemli.

DOLGUSUZ ASKILI SIRT ÇANTALARI ZARARLI

Şan, bu konuda "Çocuklara bazen dolgusuz askılı sırt çantalarını görüyoruz, bu durumlarda çocuklarımız omuzlarında şiddetli bası semptomları yaşamakta, bu, kas ve tendon yaralanmalarına sebep olabilmektedir." uyarısında bulunuyor.

DOĞRU OKUL ÇANTASI SEÇİLMEZSE YAŞANACAKLAR

Yapılan araştırmalar, çocukluk çağı döneminde uygunsuz çanta kullanımı, bel, boyun, sırt, omuz ağrısı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşma hali, halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen "skolyoz", kamburluk olarak bilinen "kifoz"un da aralarında yer aldığı çeşitli kas-iskelet sistemi sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor.

ÇANTA BOYLARI NASIL OLMALI

Şan, çanta boyutlarının nasıl olması gerektiğine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

Çanta uzunluğu çocuğumuzun boyuyla doğru orantılı olmalı. Her zaman en büyük çanta, en iyi çanta anlamına gelmez. Bazen sırt çantasının boyutu büyüdükçe içine atılacak gereksiz eşyaların da miktarı artıyor ve çocuklarımız omurga üzerinde gereksiz ağırlıklara maruz kalabiliyor.

Sırt çantası takıldıktan sonra da çocuğumuzun üzerinde birtakım ayarlamalar yapılması son derece önemli. Yapılan araştırmalara göre, çocuğumuzun taktığı çantanın en alt seviyesinin bel çukurunun 10 santimetre aşağısını aşmaması gerekiyor yani kalça bölgesine kadar sarkan sırt çantalarını çocuklarımıza önermiyoruz.

ENGEBELİ ARAZİDE ÇEKÇEKLİ ÇANTALAR

Eğer koşullar uygunsa, okula ulaşımda arazi, yollar çok engebeli değilse, bazen sırt çantasına alternatif olarak kulplu veya 'çekçekli' denilen tekerlekli okul çantalarını da önerebiliyoruz. Böylelikle omurga üzerine yük binmesini de minimalize etmiş oluyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)