Osmaniye'de bir aileden dört kişi aynı hastalığın pençesinde: Teşhis konulamıyor

Osmaniye'de aynı aileden dört kişi, sonradan ortaya çıkan, teşhisi konulamayan hastalıkla mücadele ediyor...

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Rahime Çiçekli, bir oğlu ile üç torununun mücadele ettiği hastalığın 50 yıl önce vefat eden eşinin de yatalak olmasına sebep olduğunu, hastalığın teşhis edilemediğini söyledi.

Sumbas'ın Gafarlı Köyü Geceli Mahallesi'ndeki Çiçekli ailesindeki dört kişi, teşhis konulamayan hastalıkla mücadele ediyor. Aile iyi bir hastanede tedavi imkanı sağlanmasını istiyor.

''OĞLUM SAĞLAMDI, ALTI YIL ÖNCE BU HASTALIK BAŞLADI''

Oğlu, gelini ve torunlarıyla beraber yaşayan Rahime Çiçekli, 50 yıl önce eşinin de aynı hastalıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Oğlu ve üç torununun bu hastalıktan dolayı yürümekte zorlandıklarını nöbet geçirdiklerini söyleyen Çiçekli, "Benim oğlum sağlamdı. 6 yıl önce bu hastalık başladı. Sol tarafı tutmaz oldu. Doktorlara götürdük, biraz düzeldi. Çaremiz kalmadı, şimdi götüremez olduk. Araba bulamıyoruz, uzak yere her adam gitmiyor." dedi.

''EŞİM DE BÖYLE OLMUŞTU''

Rahime Çiçekli torunlarından birinin sağlıklı olduğunu söylerken, "Doktorlar 'Hepsi aynı hastalık' diyor. Teşhis koyamadılar. 'Gençlikte olmayacak bir hastalıktı ama olmuş' dedi doktorlar. Eşim de böyle olmuştu. Felç oldu, yatalak yattı. Bunlar ayakta oldu, o yatalak oldu. Eşim 50 yıl önce vefat etti. Aynı hastalık, doktorlar öyle diyor.

''ARABA BULAMADIK, PARA BULAMADIK''

Mersin'e gittik başka yere gidemedik. Mersin'e de randevu aldık, kaldı. Oraya bir daha gidemediler. Araba bulamadık, para bulamadık. Benim 65'lik aylığım var. Oğluma engelli maaşını yeni verdiler. Bayram'a da 'Sağlam' dediler, rapor vermediler. Beyinden film çektiler, bir şey çıkmayınca maaş vermediler.

Tarlamız var ama motor sürmüyor, motor biçmiyor, öyle duruyor tarlalar. Yiyeceğine mi yeteceksin, doktora mı gideceksin? Birinde buluyorsun, birinde bulamıyorsun.

''GECE KALKAMIYOR, ALTINI BEZLİYORUM''

Gelinleri Havva Çiçekli ise, "Eşim hasta, üç tane çocuğum hasta, zorlanıyorum bakamıyorum. Ben de hastayım, bel fıtığı var. Gece kalkamıyor, altını bezliyorum. Kayınbabam da önce hastaymış, böyle olmuş.

'Genetik' diyorlar. Kriz geçiriyor, kalkamıyor, elinden tutup kaldırıyorum. Zorlanıyorum onda da. Büyük bir hastaneye, iyi bir hastaneye gidip tedavi görmesini istiyorum." diye konuştu.

Ailenin komşusu Emine Doğanay ise Aileyi her zaman ziyaret etmelerine rağmen ellerinden bir şey gelmediğini belirterek, "Bir gün gelsen bir gün gelemiyorsun. Ailenin maddi durumu yok şu an." dedi.