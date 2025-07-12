Osmaniye'de kaza kurbanı gencin organları 2 kişiye umut oldu

Trafik kazasında ağır yaralanan Özkan Keleş, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi’nde 5 Temmuz’da beyin ölümüne girdi.
Ailesi, genç yaşta hayatını kaybeden Keleş’in organlarını bağışlama kararı alarak başka hayatlara umut olmayı seçti.
KARACİĞERİ VE BÖBREKLERİ, HASTALARA UMUT OLDU
Yapılan operasyonla Keleş’in karaciğeri ve böbrekleri alındı. Karaciğeri hava yoluyla Bursa’ya, böbreği ise kara yoluyla Gaziantep’e gönderilerek organ bekleyen hastalara nakledildi.
Nakil süreci Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındı.