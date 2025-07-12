Abone ol: Google News

Osmaniye'de kaza kurbanı gencin organları 2 kişiye umut oldu

Trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan karaciğeri ve böbreği iki kişiye nakledildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:

Trafik kazasında ağır yaralanan Özkan Keleş, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi’nde 5 Temmuz’da beyin ölümüne girdi.

Ailesi, genç yaşta hayatını kaybeden Keleş’in organlarını bağışlama kararı alarak başka hayatlara umut olmayı seçti.

KARACİĞERİ VE BÖBREKLERİ, HASTALARA UMUT OLDU

Yapılan operasyonla Keleş’in karaciğeri ve böbrekleri alındı. Karaciğeri hava yoluyla Bursa’ya, böbreği ise kara yoluyla Gaziantep’e gönderilerek organ bekleyen hastalara nakledildi.

Nakil süreci Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındı.

Sağlık Haberleri