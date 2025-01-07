Özel sağlık kuruluşları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

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Sağlık Bakanlığı tarafından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yer aldı.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususları düzenleyen ek 1'inci maddesinin 14'üncü fıkrasında yer alan, "Deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ile bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

İlgili fıkra şu şekilde:

Bu yönetmelikte poliklinik odası için tanımlanmış gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla tıp merkezi, poliklinik ve muayenehaneler bünyesinde deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ile bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan tabiplerce eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında bulunduğu sağlık kuruluşunda izin verilen tıbbi uygulamalar çerçevesinde estetik amaçlı sağlık hizmetleri sunulabilir.

ASKI SÜRELERİ UZATILDI

Yönetmeliğin, "Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu" başlıklı geçici 4'üncü maddesinin de yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında verilen askı süreleri de 6 ay uzatıldı.