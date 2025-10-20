Özel sağlık sigortasında yeni dönem: 60 yaş altına ömür boyu yenileme imkanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Özel sağlık sigortası alanında kapsam, veri paylaşımı, bekleme süresi gibi temel unsurlara ilişkin düzenlemeler içeren yönetmelik, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Buna göre, özel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte, hastalık sigortaları bu yönetmeliğin kapsamı dışında bırakıldı.

Sigorta şirketi, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden, kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma ve belge isteme hakkına sahip olacak.

Şirketin, sigortalıya ilişkin bilgileri ilgiliyi tedavi eden kişi ve kurumlardan, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden, kamu kurum ve kuruluşlarından temin ederek özel sağlık sigortası sözleşmesini akdetmesi esas olurken, şirket, ayrıca sağlık geçmişi ve bunun dışında kalan konulara ilişkin yazılı sorular da sorabilecek.

DOĞRU CEVAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLACAK

Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlü olacak.

Hukuki veya teknik sebeplerle sigortalının bilgilerine erişilemediği takdirde, sözleşme sigorta ettirenin, sigortalının ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin beyanı ve varsa şirketin yazılı sorularına verilen cevaplara dayanılarak yapılacak.

Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermek, kendisince bilinen ve şirketin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlü olacak.

ŞİRKET HEKİM GÖRÜŞÜ ALABİLECEK

Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilecek. Hekim görüşü alınmasına dair masraflar, bilgilere erişilerek kurulması halinde şirket, beyan üzerine kurulması halinde ise aksi kararlaştırılmadıkça sigorta ettiren veya sigortalı tarafından karşılanacak. Bu durum, bilgilendirme metninde açıkça belirtilecek.

Şirket prime dair yapmış olduğu tüm kampanya ve indirimleri sigortalıya bildirmekle ve yapılan indirim tutarı ve/veya oranlarını poliçede açıkça yazmakla yükümlü olacak.

Poliçede sunulan her bir teminat için sadece ilk sigorta döneminde bekleme süresi uygulanabilecek

Yönetmelikte sigorta poliçesinde açıkça belirtilen rahatsızlık veya özel durumların teminat kapsamına dahil olması için geçmesi gereken süreye ilişkin düzenleme yapıldı.

60 YAŞ ALTINDAKİ HERKES İÇİN ÖMRÜ BOYUNCA YENİLEME GARANTİLİ POLİÇE SUNMAK ZORUNLU HALE GELDİ

Yapılan yeni düzenlemelerle sigorta şirketlerinin, 60 yaş altındaki herkes için ömrü boyunca yenileme garantili poliçe sunması zorunlu hale geldi.

Sigorta ettirenin tercihine göre ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren veya ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içermeyen sözleşmeler akdedilebilecek.

Ömür boyu yenileme garantisi, bahse konu yönetmelik hükümleri kapsamında verilecek olup, bu yönetmelikte asgari içeriği belirlenmiş olan ömür boyu yenileme garantisinin şartları ancak sigortalı lehine değiştirilebilecek.

Ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içermeyen sözleşmelerde yenilemeye bağlı çeşitli avantajlar sunulması durumunda, bunun ömür boyu yenileme garantisinden farkı hakkında bilgilendirme yapılacak ve poliçede ömür boyu yenileme garantisi içermediği açıkça yazılacak.

SERTİFİKA DÜZENLEMELERİ DE YER ALDI

Yönetmelikte grup sözleşmeleri ve katılım sertifikasına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre, özel sağlık sigortaları bireysel veya grup sigortaları olarak düzenlenebilecek.

Grup sözleşmesi kapsamındaki sigortalılara, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla katılım sertifikası verilmesi şart olacak. Katılım sertifikasının asgari içeriği Kurum tarafından belirlenecek.

Grup sözleşmesinden ömür boyu yenileme garantisi alarak ayrılan sigortalılar, özel şartlarda belirtilen süre içinde başvurmak kaydıyla sigortalılıklarını şirketin aynı planı içeren veya aynı plan yoksa bu plana en yakın planı haiz bireysel tarifelerinden biriyle devam ettirebilecek. Bu durumda, sigortalının ömür boyu yenileme garantisi devam edecek.

Grup sözleşmesi kapsamında, ömür boyu yenileme garantisi kazanan sigortalının başka bir şirket nezdinde bir gruba dahil olarak veya bireysel olarak sigortalanması durumunda, ömür boyu yenileme garantisi hakkının devamı 9/A maddesinde belirlenen kurallara tabi olacak.

SİGORTA ŞİRKETİ DEĞİŞSE BİLE ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ DEVAM EDECEK

Aynı yönetmelikte, şirketler arası geçiş işlemlerine ilişkin düzenlemelere yer verildi.

Buna göre, sigortalının kazandığı hak ve yükümlülüklerinin hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyette bulunan başka bir şirkete geçişi ve sözleşmenin geçiş yapılan şirkette devamı talep edilebilecek.

Geçiş işlemi, yeni şirketin koşulları çerçevesinde ve kabulü halinde gerçekleşecek ve geçiş işlemi koşulları, bilgilendirme metni ve özel şartlarda belirtilecek.

Geçiş işlemlerinde sigortalılar hakkında ihtiyaç duyulan bilgilerin merkezden temin edilmesi esas olup, geçiş işlemlerine esas bilgiler şirketler arasında doğrudan paylaşılamayacak.

Yeni şirket, sigortalının veya sigorta ettirenin daha alt veya dar kapsamlı bir planda sigortalanma talebi mevcut olmadıkça, ömür boyu yenileme garantisi alınan sözleşmenin teminat kapsamını daraltamayacak, teminat limitini düşüremeyecek ve sigortalı katılım payını artıramayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlükte bulunan sözleşmeler kapsamında yer alan ömür boyu yenileme garantisi veya yenileme garantisi adı altında verilen garantiler, mevcut tarifeleri dahilindeki kurallar kapsamında devam edecek.

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlükte bulunan sözleşmelerde henüz kazanılmamış bir garanti taahhüdü mevcut ise bu sözleşmeler de mevcut tarifeleri ve garanti kazanma şartları dahilinde devam edecek.