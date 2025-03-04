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Reflü hastaları Ramazan'da nasıl beslenmeli

Reflü hastaları Ramazan'da nasıl beslenmeli Ramazan ayında yeme içme alışkanlıklarının değişmesi reflüyü tetikleyebiliyor. Bu nedenle daha dikkatli beslenmek, özellikle reflü sorunu yaşayan kişiler için önemli bir hale geliyor.