Sahte aşı kartı ve negatif PCR testinin 8 yıla kadar hapis cezası var

Sahte aşı kartı ve negatif PCR testinin 8 yıla kadar hapis cezası var

Koronavirüs aşısı yapan sağlık çalışanına bazı kişilerin, "Aşı yapma, yapıldı göster, para vereyim veya başkasına yap" gibi teklifler sunması ya da sahte PCR testi yaptırmanın cezası, 8 yıl hapis.

6 Eylül'den itibaren, negatif PCR testi olmayanlar bazı yerlere giremiyor. Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirlerarası toplu taşımalarda negatif PCR test sonucu isteniyor.

"AŞI YAPILDI GÖSTER PARA VEREYİM"

Öte yandan, aşı yapan sağlık çalışanına bazı kişiler, “Aşı yapma, yapıldı göster, para vereyim veya başkasına yap” gibi tekliflerde bulunabiliyor.

SAHTE PCR TESTİ YAPTIRANLAR VAR

Ayrıca, bazı alanlarda PCR zorunluluğu ile birlikte paralı PCR raporları da gündeme gelmeye başladı.

Kağıt üzerinde aşılı görünen kişiler, herhangi bir hastalık veya ölüm durumunda koronavirüs tablosuna aşılı olarak yansıyacaklar.

TRT Haber'e konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Gülen Soyaslan, sahte aşı belgesi ve negatif PCR testi düzenleyenlerin ve teklif edenlerin TCK'ya göre nasıl cezalandırılacağına dair açıklamalarda bulundu

Sahte aşı kartı ve negatif PCR testinin 8 yıla kadar hapis cezası var-Video

SAHTE BELGE DÜZENLEYEN SAĞLIK ÇALIŞANINA HAPİS CEZASI

Dr. Gülen Soyaslan, sahte aşı belgesi ve negatif PCR testi düzenleyenlerin öncelikle iki kategoride incelenmesi gerektiğini söyledi:

“Eğer sahte aşı kartı ve PCR testi devlet hastanelerinde düzenlenmişse, kamu görevlileri tarafından düzenlenmiş olur. Ve bunun cezası da kamu görevlisine sahte belgecilikten 3 ila 8 yıla kadar hapis cezası istemidir.

Eğer özel hastanelerde sahte aşı kartı ve PCR testi düzenlenmişse, kanunda bunun için özel bir hüküm vardır. TCK’nın 210’uncu maddesinde sağlık mesleği mensubunun gerçeğe aykırı belge düzenlemesidir. Bunun cezası da 3 yıla kadar hapistir. Ayrıca, 204’üncü maddenin birinci fıkrasında da özel şahsın sahte belge düzenlemesi durumuna atıf yapılarak 5 yıla kadar hapis istenir."

Soyaslan, para verilerek sahte belge hazırlayan sağlık çalışanlarının hem rüşvet suçundan hem de sahte belgecilik suçundan da cezalandırılacağını vurguladı.

MEMURLUĞUNU DA KAYBEDİYOR

Hüküm giyen sağlık çalışanı devlet memuruysa tekrar memur olma durumunun mümkün olmayacağının altını çizen Soyaslan, özel hastanede çalışan sağlık çalışanın da yine iş bulma durumunun etkileneceğini belirtti.

Sahte belge talep eden kişilerin de TCK’ya göre cezalandırılacağını söyleyen Soyaslan, “Talep eden kişiler azmettiren kişi sıfatıyla görülür. Tabii sahte belge kullanacağı için de yine aynı şekilde cezalandırılabilir. 3 yıldan 5 yıla kadar ya da 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir. Kamu belgesiyse tabi ceza artar” diye konuştu.

"ÖLDÜRME VE YARALAMA KASTI DA ARANABİLİR"

Negatif PCR testi ya da aşı belgesi düzenleyenlerde öldürme veya yaralama kastının aranabileceğini söyleyen Soyaslan, şöyle devam etti:

"Eğer bu sahte belgeleri düzenleyen sağlık çalışanları, düzenledikleri kişinin kronik hastalığı olan biriyle temasının olduğunu biliyorsa ve belgeyi buna rağmen düzenlemişse burada öldürme veya yaralama kastı aranabilir. Ancak tabi ki kuvvetli bir nedensellik kurulması gerekir böyle bir durumda."