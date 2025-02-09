Sakaryalıların kalp krizi geçiren cansız manken şaşkınlığı

İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekçi bir tatbikat gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, kentin en yoğun bölgelerinden birine cansız manken yerleştirildi. Sağlık ve polis ekipleri de tatbikat için hazır bulundu. Etkinlik esnasında, "Sigaraya bağlı ani kalp krizi nedeniyle ölüm" yazılı bir pankart açıldı.

Senaryoya göre, kalp krizi geçiren mankene müdahale eden sağlık ekipleri, olay yerinde gerçek bir acil müdahale izlenimi yarattı. Olayı izleyen vatandaşlar, tatbikatın etkileyici ve gerçeği aratmayan bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

"KADINLAR, ERKEKLERDEN DAHA ÇOK SİGARA KULLANMAYA BAŞLADI"

Tatbikatın ardından, Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Yusuf Genç, sigaranın zararlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Genç, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her gün 19 bin kişinin sigara bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

Türkiye'de sigara kullanımı yaklaşık 19 milyon kişiyle sınırlı. Yapılan araştırmalara göre, erkeklerde sigara içme oranı yüzde 63, kadınlarda ise yüzde 45 seviyelerinde. Ancak son dönemde kadınlarda sigara kullanım oranı, erkeklerden üç kat daha fazla artmış durumda. Sigara kullanımı, yalnızca kişinin sağlığına değil, aynı zamanda ailesine, çevresine ve cebine de zarar veren bir bağımlılıktır. Bu madde, içerdiği 400'den fazla zararlı bileşenle gençlerimizin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

"GENÇLER, SİGARA VE TÜREVLERİNDEN UZAK DURSUN"

Sakarya Narkotik Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Fethi Sayar ise, özellikle gençleri sigara kullanmaktan kaçınmaya çağırdı: