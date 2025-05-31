Salata yiyerek vücudunuza mikroplastik sokuyor olabilirsiniz

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Avustralyalı çevresel biyoteknolog Joseph Boctor’un liderliğindeki bir araştırma ekibi, yaklaşık 200 bilimsel çalışmayı inceleyerek plastiklerin ve bu maddelerin üretiminde kullanılan kimyasalların tarım topraklarına ve gıda ürünlerine nasıl geçtiğini ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları, mikroplastiklerin yalnızca çevreyi değil, aynı zamanda insan sağlığını da ciddi biçimde tehdit ettiğini gösteriyor.

MİKROPLASTİKLER TARIM ÜRÜNLERİNE NASIL GEÇİYOR?

Avrupa ve Kuzey Amerika’da her yıl yüz binlerce ton mikroplastiğin tarım topraklarına karıştığı tahmin ediliyor. Örneğin sadece İngiltere’de, gübre ve katkı maddeleri aracılığıyla yılda yaklaşık 22.500 ton mikroplastiğin toprağa girdiği belirtiliyor.

Tarımda yabancı otları kontrol altına almak ve nem kaybını azaltmak amacıyla sıkça kullanılan plastik örtüleme yöntemi, zamanla topraktaki mikro ve nanoplastiklerin en büyük kaynaklarından biri haline geldi.

Ayrıca kanalizasyon çamurları, biyokatılar ve organik gübreler de tarım ürünlerinde bulunan mikroplastiklerin diğer yaygın kaynakları arasında yer alıyor.

MİKROPLASTİKLER BİTKİLERE BİRKAÇ YOLDAN GİREBİLİYOR

Mikroplastik parçacıklarının bitkilere çeşitli yollarla geçebildiği tespit edildi. Endositoz adı verilen hücre alım mekanizması, yapraklardaki gözeneklerden doğrudan emilim ve köklerden su yoluyla taşınma bu yollardan bazıları. Bu süreçler sonucunda plastik parçacıklar doğrudan bitki dokularına karışabiliyor.

İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDE CİDDİ ETKİLERİ VAR

Boctor, "Bu mikroplastikler, gıda üreten toprakları bir plastik çöplüğüne çeviriyor." diyerek duruma dikkat çekti.

Plastiklerle birlikte gelen katkı maddeleri konusundaki şeffaflık eksikliği ve araştırmaların yetersizliği ise endişe verici.

Mikro ve nanoplastiklerin insan vücudunda kalp damar sağlığına zarar verdiği, hormonal bozukluklara yol açtığı, doğurganlık sorunlarına neden olduğu ve DNA hasarına yol açabileceği belirtiliyor.

Bazı plastik bileşenlerin hamilelik döneminde plasenta yoluyla fetüse geçebildiği de yapılan çalışmalarla ortaya konmuş durumda.

TEHLİKELİ KATKI MADDELERİ

Plastik katkı maddeleri arasında en dikkat çekenler ftalatlar ve PBDE’ler (polibromlu difenil eterler). Ftalatların hormon ve üreme sistemine zarar verdiği; PBDE’lerin ise kemirgen deneylerinde karaciğer, tiroid, bağışıklık ve üreme sistemleri üzerinde toksik etkiler gösterdiği bildiriliyor. Ayrıca PBDE’ler kanser riskiyle de ilişkilendiriliyor.

"BU KRİZ SESSİZCE GELİŞİYOR"

Boctor, "Bu inceleme, görünmeyen bu tehlikeyi gün yüzüne çıkarmayı ve düzenleyicilere ışık tutmayı amaçlıyor. Plastik krizi artık kontrolsüz bir şekilde büyüyor ve insan sağlığı risk altında." ifadelerini kullandı.

"Bunlar uzak olasılıklar değil; biyolojik sistemlerde sessizce ve düzenli biçimde gelişiyorlar." diyen Boctor, acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Söz konusu araştırma, Environmental Sciences Europe adlı bilimsel dergide yayımlandı.