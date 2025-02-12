Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu

İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 5 Şubat 2025 tarihinde beyin kanaması nedeniyle getirilen 61 yaşındaki M.A.'nın yoğun bakımda geçirdiği 6 günlük tedavinin ardından beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakli birimi hayatını kaybeden kişinin aile bireyleriyle görüşerek organ bağışı için izin istedi.

Ailesinin onay vermesinin ardından hastanın böbrekleri ve karaciğeri operasyonla alındı.

Organlar Samsun'da 3 kişiye umut oldu.

"İNSANLAR ORGAN NAKLİ BEKLERKEN HAYATLARINI KAYBEDİYOR"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Kağan Karabulut, "Bugün bir hastamız daha organlarını bağışladı. 3 hastamıza şifa olacak. Bağışlayan aileye teşekkür ediyoruz. Organ bağışı bizim için önemli. Her yıl birçok insan organ nakli beklerken hayatlarını kaybediyor. O yüzden organlarımızı bağışlayalım. Bu hastamız 1 karaciğer ve 2 böbreğini bağışladı. İnşallah 3 hastamıza da şifa olacak. Organların 3'ü de bizim üniversitemizde kalacak. Bu hastamız yoğun bakımda uzun süre takip ettiğimiz bir hastaydı. Beyin ölümü bu akşam gerçekleşti. Ondan sonra hasta yakınlarıyla da konuşarak organlarının bağışlanması sağlandı. İnşallah bağışlanan organları da yarın hastalarımıza takacağız" dedi.