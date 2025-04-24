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AA

İnsan sağlığını hiçe sayan gıda hileleri, denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş ya da sağlığa zararlı ürünlerle halkı kandırmaya çalışan fırsatçılar, yalnızca kâr peşinde koşarken toplum sağlığını ciddi tehlikeye atıyor.

Belediyelerin yürüttüğü düzenli denetimler ise bu tür vakaların önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

2 TON KÜFLENMİŞ LOKUM YAKALANDI

Son olarak Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde, bazı işletmelere habersiz denetim yapıldı.

Denetim sırasında bir işletmede, 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde bulunan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokuma, imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne asla müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.