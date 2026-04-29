Sıcaklık değişimlerinde yanlış giydirme çocukları hasta ediyor

Aynı gün içinde hem mont aratan hem tişörtle gezdiren hava, çocuklar için en zor senaryolardan birini oluşturur. Sorun bu değişim değil, bu değişime sabit bir kıyafetle karşılık verilmesidir. Çocuk hareket ettikçe ısınır, durduğunda hızla soğur. Üzerindeki kıyafet bu geçişlere uyum sağlayamadığında süreç görünmez şekilde ilerler; terleme, ardından üşüme ve birkaç gün içinde hastalık.

KALIN GİYDİRMEK YETERLİ DEĞİL

Çocuğu kalın giydirmek, çoğu zaman koruyucu bir önlem gibi görülür. Oysa değişken havada asıl ihtiyaç sabit kalınlık değil, uyumdur. İnce ve çıkarılabilir katmanlar bu yüzden önemlidir. Amaç çocuğu sürekli sıcak tutmak değil, vücut ısısının yükseldiği ve düştüğü anlara eşlik edebilmektir.

ASIL BELİRLEYİCİ TERLEMEYİ FARK ETMEK

Çocukların çoğu terlediğini söylemez. Bu yüzden “üşüyor mu” sorusu kadar “terledi mi” kontrolü de önemlidir. En pratik yöntem enseden kontrol etmektir. Nemli bir ense, fazla giydirmenin en net göstergesidir ve çoğu hastalık süreci tam bu noktada başlar.

AYNI KIYAFETLE TÜM GÜN DEVAM ETMEK RİSK YARATIR

Sabah çıkarken doğru olan bir kıyafet, öğle saatlerinde sorun haline gelebilir. Çocuk hareket ettikçe ısınır, katman çıkarılmazsa terler. Akşam serinliğinde ise aynı kıyafet bu kez yetersiz kalır. Bu döngü çoğu zaman fark edilmeden tekrar eder.

GÜNÜN HANGİ SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKILDIĞI ÖNEMLİ

11.00 ile 14.00 saatleri arasında hem sıcaklık hem de güneş etkisi en yüksek seviyededir. Bu saatlerde dışarıda olmak, vücut ısısının hızlı değişmesine neden olur. Sabah erken saatler ve akşam üzeri ise daha dengeli aralıklardır. Bu zaman dilimlerinde çocukların vücut uyumu daha kolay sağlanır.

SORUN SOĞUK DEĞİL ISI GEÇİŞLERİDİR

Çocukları hasta eden tek başına soğuk hava değildir. Asıl risk, vücudun kısa sürede sıcak–soğuk geçişine zorlanmasıdır. Koşarken ısınan, durunca soğuyan çocukta bu geçişler ne kadar keskin olursa, bağışıklık o kadar zorlanır.

KÜÇÜK ÖNLEMLER GÜNÜ KURTARIR

Yanınızda ince bir hırka, yedek tişört ya da içlik bulundurmak gün içindeki değişimlere hızlı uyum sağlar. Çünkü doğru giydirmek, tek seferlik bir seçim değil, gün boyu devam eden bir denge kurma sürecidir.