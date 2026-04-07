Şişen damaklara dikkat: İşte yaptığınız hata

Sabah uyandığınızda ağzınızda bir hassasiyet ve damak bölgesinde şişlik hissetmek sandığınızdan daha yaygın bir durum.

Gün içinde fark edilmeyen bazı alışkanlıklar ya da sağlıkla ilgili küçük sorunlar, gece boyunca etkisini göstererek bu tür rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Sık tekrar eden damak şişliklerinin altında farklı nedenler yatabiliyor ve bu sinyalleri doğru anlamak büyük önem taşıyor.

İşte, damak şişmesinde muhtemel sebepler...

DAMAK ŞİŞMESİNİN 4 NEDENİ

En yaygın nedenlerden biri ağız ve diş sağlığıyla ilgilidir.

Diş çürükleri, diş eti iltihapları ya da oluşan apseler, damak bölgesinde şişlik ve ağrıya yol açabilir. Bu tür durumlarda genellikle hassasiyet, zonklama ve bazen iltihap da yaşanır.

Günlük hayattaki yeme-içme alışkanlıklarımız da damaklarımızı etkiler.

Özellikle çok sıcak yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi, damak dokusunda yanık oluşturarak geçici şişliklere yol açabilir.

Benzer şekilde ağız içinde oluşan aftlar ve küçük yaralar da damakta hassasiyet ve şişlik hissi yaratır. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemlerde bu tür sorunların daha sık görüldüğü bilinir.

Alerjik reaksiyonlar da damak şişmesinin bir diğer önemli nedenidir. Bazı besinler, ağız bakım ürünleri ya da kimyasal içerikler damakta ani şişliklere yol açabilir.