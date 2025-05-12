Suyla tüketiliyor; Her yudumda iç yağları parçalıyor...

Haber Merkezi

Zayıflamak için karbonatlı su nasıl yapılır? Karbonatlı su kaç günde zayıflatır? Her gün karbonatlı su içersem ne olur? Sabah aç karnına karbonatlı su içmenin faydaları nelerdir? gibi sorular, ısınan havalarla birlikte merak konusu oldu.

Hızlı bir şekilde yağ kaybetmek isteyenler, tükettikleri suyu yağ yakıcı hale getirmeye çalışıyor.

Bu noktada ise "karbonatlı su" dikkatleri çekiyor.

Vücuttaki iç yağların parçalanmasına yardımcı olan karbonatlı su, doğru ve düzenli tüketildiğinde etkili oluyor.

YAĞLARI PARÇALAYIN

1 litre suya 1 kaşık karbonat ekleyin ve karıştırın. Gün içerisinde düzenli olarak tüketin. Aynı zamanda beslenme şeklinize de dikkat edin. Su miktarını arttırın ve egzersizleri ihmal etmeyin.

Karbonatlı suyun etkisi, yağ yakımını hızlandırmak olacaktır.

Ayrıca açlık hissinizi bastıracak ve daha az yemenizi sağlayacaktır.

Midenizi de rahatlatacak olan karbonatlı su, günde 1 litreyi aşmamak kaydıyla tüketilebilir.