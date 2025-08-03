Temizlikte yapılan bu hatalar her yıl binlerce kişiyi hastanelik ediyor

Temizlik yaparken kullanılan bazı malzemeler ciddi hasarlar bırakıyor...

Temizlik alışkanlıkları arasında yerleşik bazı davranışlar, ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Pek çok kişi, temizlik ürünlerinin birlikte kullanıldığında daha etkili olacağını sanarak farkında olmadan zehirli gaz soluyor.

Kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan bu gazlar, sadece solunumu değil, cilt sağlığını ve gözleri de olumsuz etkiliyor. Özellikle kapalı alanlarda yapılan temizliklerde bu tehlike daha da artıyor.

1. ÇAMAŞIR SUYU + TUZ RUHU

Evde en sık yapılan ve en tehlikeli karışımların başında çamaşır suyu ile tuz ruhunun birlikte kullanılması geliyor. Bu iki madde bir araya geldiğinde klor gazı ortaya çıkıyor.

Bu gaz burun, boğaz ve gözleri yakıyor, ardından öksürük, mide bulantısı ve baş dönmesi baş gösteriyor. Yüksek dozda solunduğunda ise akciğer ödemine ve solunum yetmezliğine neden olabiliyor.

2. ÇAMAŞIR SUYU + SİRKE

Sirke tek başına doğal bir temizlik maddesi olarak kullanılıyor. Ancak çamaşır suyuyla birlikte kullanıldığında tehlikeli hale geliyor. Ortaya çıkan kloramin gazı, burun ve boğazı tahriş ediyor.

Özellikle astım gibi solunum hassasiyetine sahip bireylerde nefes darlığı, göğüs sıkışması ve baş ağrısı gibi semptomlar oluşturuyor. Bu gaz, havada fark edilmeden yayılıyor ve tehlike yaratıyor.

3. ÇAMAŞIR SUYU + AMONYAK

Amonyak, bazı cam silme ürünlerinde ve banyo/mutfak temizleyicilerinde bulunuyor. Çamaşır suyuyla karıştırıldığında yüksek oranda toksik olan kloramin türevleri ortaya çıkıyor.

Bu gazlar doğrudan solunum yollarına saldırıyor ve solunum felcine yol açabiliyor. Amonyakla birlikte kullanılan çamaşır suyu, farkında olunmadan en ölümcül karışımlardan birini oluşturuyor.

4. KİREÇ ÇÖZÜCÜ + ÇAMAŞIR SUYU

Kireç çözücüler genellikle asidik yapıdadır. Bu maddeler çamaşır suyuyla birleştiğinde tahriş edici ve aşındırıcı gazlar açığa çıkıyor.

Bu gazlar ciltte yanıklara, gözlerde ise ciddi hasarlara neden oluyor. Koruyucu ekipman kullanılmadan yapılan bu tür karışımlar, temizlik sırasında ani sağlık sorunlarına yol açıyor.

UZMANLARIN ÖNERİLERİ

1. Temizlik ürünleri kesinlikle karıştırılmamalı.

2. Etiketler dikkatle okunmalı, uyarılara uyulmalı.

3. Temizlik sırasında ortam iyi havalandırılmalı.

4. Eldiven, maske gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalı.

5. Temizlik sonrası eller bol suyla yıkanmalı.

6. Tüm temizlik ürünleri çocuklardan uzak bir yerde saklanmalı.