Tırnak mantarına doğal çözüm: 2 malzeme yetiyor, mantardan eser kalmıyor

Tırnak mantarı, hem estetik hem de sağlık açısından can sıkıcı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Sık sık ayakları terleyen, ortak alanlarda çıplak ayakla dolaşan ya da bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde daha yaygın görülen bu rahatsızlık; tırnakta kalınlaşma, sararma, çatlama ve kötü koku gibi belirtilerle kendini belli ediyor.

Tedavisi ise genellikle uzun süren ve sabır gerektiren bir süreçtir. Piyasada bulunan pek çok kimyasal ilaç ve krem, tırnak mantarını kontrol altına almak için kullanılıyor.

Ancak evde hazırlayacağınız çeşitli yöntemlerle de tırnak mantarını önlemeniz mümkün oluyor. Son dönemde özellikle sosyal medyada ve doğal sağlık platformlarında sıkça konuşulan bir tarif dakikalar içinde hazırlanırken bakın nasıl mantarın kökünü kazıyormuş.

2 MALZEME YETİYOR

Doğanın şifacı gücü tırnak mantarını tedavi etmekte kullanılan pek çok kimyasal ilacı ve kremi ortadan kaldırıyor.

Birçok sağlık sorununda oldukça etkili sonuçlar sunan karanfil tozu ve sarımsak meğer tırnak mantarını gidermede oldukça etkiliymiş.

Antiseptik ve antifungal özellikleriyle bilinen karanfilin, zeytinyağının yumuşatıcı ve taşıyıcı etkisiyle birleştiğinde, tırnak mantarına karşı doğal bir savunma kalkanı oluşuyormuş.

Karanfil tozu ve zeytinyağı karışımını hazırlamak için bir çay kaşığı karanfil tozunu bir yemek kaşığı zeytinyağıyla karıştırın. Uygulamadan önce mantarlı tırnağınızı iyice temizleyip kurutun. Ardından karışımı bir pamuk yardımıyla tırnağınıza ve mümkünse tırnak etlerinize uygulayın.

Karışımı 20-30 dakika bekletin, böylece aktif bileşenler tırnağa nüfuz edebilir. Süre sonunda tırnağınızı ılık suyla durulayıp tamamen kurulamayı unutmayın; çünkü nem, mantar oluşumunu tetikleyebilir.