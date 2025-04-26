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İHA

Tunceli'de yaşayan 55 yaşındaki Çilek Durmaz, uzun süredir vücudunda oluşan ağrılar nedeniyle zor günler yaşıyordu.

Ağrılarının şiddetlenmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvuran Durmaz'a bir çok tetkik yapıldı.

Bu tetkikler sırasında hekimler, dikkat çekici bir detay fark etti.

SAĞ BÖBREĞİ ÇÜRÜDÜ

Durmaz'ın sağ böbreğinin, taş oluşumu nedeniyle çürüdüğü ortaya çıktı.

Yapılan hazırlıkların ardından hasta kadın ameliyata alındı.

AMELİYATI 4 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık dört saat süren operasyona üroloji uzmanları Op. Dr. Burak Karakuş, Op. Dr. Ömer Özkan'ın yanı sıra genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Gülberk Uslu ve Op. Dr. Baran Demir ile yardımcı sağlık personeli katıldı.

4 saat süren operasyon sonrası Durmaz sağlığına kavuştu.

"SAĞ BÖBREĞİ TAMAMEN ÇÜRÜMÜŞTÜ"

Ameliyata ilişkin bilgi veren üroloji uzmanı Op. Dr. Burak Karakuş, "Hastamız bize sağ yan ağrısıyla geldi. Yaptığımız tetkikler sonucunda hastamızın sağ böbreğinin taş nedeniyle tamamen çürümüş olduğunu gördük.

Buna bağlı hastaya çürümüş böbreğinin alınması gerektiğini anlattık. Hastamız korku ve endişe içerisindeydi. Çünkü farklı merkezlerde de bu ameliyatın olması gerektiği ancak çok riskli olduğunu anlatmışlar.

"BÖBREĞİ TAMAMEN DIŞARI ALDIK"

Biz hastamıza korkularını yenmesini gerektiğini ve risklerini de bizim göğüsleyeceğimizi söyledik ve hastamızı genel cerrahi ile ortak bir şekilde ameliyata aldık. Vakamızda genel cerrahi fıtık nedeniyle bağırsakları bölgeden uzaklaştırdı.

Biz üroloji ekibi olarak bölgeyi çepeçevre döndük ve çürümüş böbreği tamamen dışarı aldık. Ameliyatta böbreğin tamamen çürümüş olduğunu kanıtlamış olduk." dedi.

"TABURCULUK İÇİN NEREDEYSE HAZIR"

Hastanın şimdi gayet iyi olduğunu belirten Op. Dr. Karakuş, "Hastamız ameliyattan sonra gayet iyi. Serviste takip ediliyor. Hatta taburculuk için neredeyse hazır. Daha önceki yıllara göre kendisini çok daha iyi hissettiğini söylüyor. İltihap değerleri neredeyse tamamen normale döndü" diye konuştu.

Taş hastalığı geçirmiş olan kişilerin ürolojik kontrollerinin önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Karakuş, "Altı ayda senede bir üroloji poliklinik kontrollerini yapmalarını öneriyoruz. İyi sıvı tüketimi özellikle su tüketiminin aksatılmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.