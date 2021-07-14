Uğur Şahin: Destekleyici aşılar olmadan kontrol sağlanmaz

BioNTech kurucusu Uğur Şahin, katıldığı bir etkinlikte aşılama ile ilgili konuşarak üçüncü doz çağrısında bulundu.

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, dünyanın en önemli sağlık haber sitelerinden biri olan Stat News’in düzenlediği etkinliğe katıldı.

Uğur Şahin, etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şahin, hedeflerinin, koronavirüs salgınını bir an önce kontrol altına almak olduğunu vurguladı.

"ÜÇÜNCÜ DOZ OLMADAN KONTROL SAĞLANMAZ"

Üçüncü doz aşının önemine değinen Şahin, "Dünya üçüncü doz destekleyici mRNA aşıları olmadan Covid-19 salgınını kontrol altına alamayacak. Ve bunu üçüncü doz destekleyici aşı olmadan gerçekleştiremeyiz. Bu benim çok sıkı savunduğum görüşüm." diye konuştu.

"TAM BAĞIŞIKLIK SAĞLAMADA YARDIMCI"

Aşılamadan sonra 4 ile 6 ay sonra antikor seviyelerinin düştüğüne dair kanıtlar olduğunu belirten Şahin, "Aşı olduktan 4 ile 6 ay sonra antikor seviyelerinin düştüğüne dair kanıtlar var. Şunu belirtmek gerekir ki, aşı olanların Covid-19 enfeksiyonunu ağır geçirdiğini söyleyemeyiz.

Fakat belli bir süre sonra aşının ağır hastalığa karşı yarattığı korumada biraz azalma, çok ufak bir azalma olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla üçüncü bir destek aşısı bağışıklığı yenilemeye, tam bağışıklık sağlamaya yardımcı olacaktır. Böylelikle kış mevsiminde aşı olanlar arasında hastalığın yayılmasını engelleyebiliriz." dedi.

"AMACIMIZ PARA KAZANMAK DEĞİL"

Pfizer’ın aşı araştırma ve geliştirme bölümü başkanı Kathrin Jansen de "Şu an elimizde veriler var ve ona göre Covid-19 destekleyici aşıları geliştirip test ediyoruz. Burada amaç para kazanmak değil." dedi. Jansen, yaptıkları araştırma sonuçlarını ve verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını da söyledi.

"İHTİYAÇ OLURSA 100 GÜN İÇİNDE YENİ AŞI ELDE EDİLEBİLİR"

Öte yandan geçtiğimiz hafta BioNTech ile aşı üreten Pfizer, Delta ile mücadele kapsamında yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu. Açıklamada Delta varyantını hedef alan bir koronavirüs güçlendirici aşısı için çalışmalara başlandığının altı çizilmişti. Şahin ise konuya ilişkin "İhtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz." ifadesini kullabnmıştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada da "Aşı etkinliği aşılamadan altı ay sonra azaldı, aynı zamanda Delta varyantı ülkede baskın varyant haline geldi. Bugüne kadar sahip olduğumuz verilerin toplamına dayanarak, tam aşılamadan sonraki 6 ila 12 ay içinde üçüncü bir doza ihtiyaç duyulabileceğinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ediyoruz." denilmişti.