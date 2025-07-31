Uykuda terleme nasıl geçer? Terlemeyi önlemek için ne yapmalı?

Geceleri aniden uyanıp üzerinizin sırılsıklam olduğunu fark ettiğiniz oldu mu? Uykuda terleme, birçok kişinin şikayet ettiği yaygın bir durumdur.

Hem rahatsız edici hem de uyku kalitesini bozan bu durum, zamanla kronikleşebilir ve altta yatan bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Peki, gece terlemesi neden olur ve nasıl geçer? İşte, uykuda terlemeyi önlemek için alınabilecek önlemler...

Uykuda terleme genellikle şu nedenlerden kaynaklanabilir:

- Yüksek oda sıcaklığı veya kalın yorgan-kıyafet kullanımı

- Hormon dengesizlikleri (özellikle kadınlarda menopoz dönemi)

- Stres, kaygı ve psikolojik nedenler

- Enfeksiyon hastalıkları

- Tiroid problemleri veya diyabet

- Bazı ilaçların yan etkileri

Uykuda terlemeyi önlemek için ne yapılmalı?

Gece terlemelerini azaltmak ve kaliteli bir uyku için şu önlemleri alabilirsiniz;

Yatak odasını serin tutun: Oda sıcaklığını 18-20 derece arasında sabit tutmaya çalışın.

Pamuklu ve nefes alan kıyafetler giyin: Sentetik kumaşlardan uzak durun.

Yorgan ve nevresim seçiminde dikkatli olun: İnce ve hava alan kumaşlar tercih edin.

Yatmadan önce ağır yemeklerden kaçının: Baharatlı ve yağlı yiyecekler vücut ısısını artırabilir.

Stresi yönetin: Meditasyon, nefes egzersizleri ve düzenli uyku rutini faydalı olabilir.

Altta yatan sağlık sorunları için doktora danışın: Sürekli tekrar eden terlemeler ciddiye alınmalı.