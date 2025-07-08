Yanlış burun sümkürme yöntemleri vücutta hasar bırakıyor

Burun temizliği yaparken şiddetli sümkürmek sağlığınızdan edebilir...

Burunu temizlemek ve rahatlamak için yapılan sümkürme hareketi yanlış bir şekilde yapıldığında ciddi hasarlar yaratabilir. Kulak, burun ve boğaz arasında bulunan hassas bağlantılardan dolayı yanlış sümkürme teknikleri, kulak zarına hasar verecek kadar ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

KUVVETLİ SÜMKÜRMENİN ZARARLARI

Kulak zarı yırtılması: Basınç artışı kulakta delinmeye ve yırtılmaya neden olabilir.

Orta kulak enfeksiyonları: Burun içinde bulunan mukus, basınçla beraber orta kulak veya östaki borusuna itilerek, enfeksiyona neden olur.

Tinnitus (Kulak çınlaması): Bazı kişilerde sümkürmenin ardından geçici veya kalıcı kulak çınlamaları oluşur.

BURUN AMELİYATI GEÇİRMİŞ KİŞİLER RİSK ALTINDA

Baş ağrısı ve basınç hissi: Sümkürmenin şiddetiyle kafatasında ani hava transferinden dolayı baş ağrısı yaşanabilir.

Göz ve sinir sistemi üzerindeki etkileri: Sümkürme şiddetine bağlı olarak göz çukuru veya beyin zarlarında basınç meydana gelebilir. Özellikle burun ameliyatı geçirmiş veya travma yaşamış kişiler risk altındadır.

KULAK ZARI NASIL DELİNİR VE NE ZAMAN TEHLİKELİ HALE GELİR

Kulak zarı hassas bir zardır. Ani basınç değişimi veya enfeksiyonlar sonucunda delinme veya yırtılma meydana gelebilir.

Burnun her iki deliği de aynı anda kapatılacak şekilde sümkürülürse zar üzerinde yüksek basınca neden olur. Bu şekilde gerçekleşen basınç kulak zarında travmaya neden olabilir.

DOĞRU ŞEKİLDE SÜMKÜRME NASIL OLUR

Sırayla sümkürün: Ayna anda iki deliği kapatarak sümkürmek yerine sırayla temizleme işlemini gerçekleştirin.

Aşırı güç uygulamayın: Kontrollü olacak şekilde hafif basınçla sümkürmek yeterlidir. Şiddetli sümkürme iç basıncı artırır.

Tuzlu su ile yıkama: Etkili yöntemlerden biri olan tuzlu su ile burun yıkama, mukusu yumuşatarak sümkürmeyi kolaylaştırır.

Nemli ortam sağlama: Nemli hava mukusu yumuşatır bu sayede sümkürmeyi kolaylaştırır.