Yatak odasında bu eşyaları asla bulundurmayın: Uyku kalitesini düşürüyor

Yatak odasında gereksiz eşyalar bulundurmak sağlığı etkiliyor...

Günün yorgunluğunun atıldığı, dinlenilen özel alanlardan biri olan yatak odasında bulunan bazı eşyalar, farkında olmadan sağlığı olumsuz etkiliyor.

Dozunda temizlenmeyen, yanlış kullanılan ya da ideal olmayan ürünler, uykunun kalitesini düşürerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

YATAK ODASINDA SAĞLIK AÇISINDAN SAKINILMASI GEREKEN EŞYALAR

1. ESKİ YASTIK VE YATAKLAR

Uzmanlar, 1 ila 2 yıl boyunca kullanılmış yastıkların içerisinde toz akarları, ter kalıntıları, mantar ve bakteri gibi alerji yapıcı mikroorganizmaların birikebileceğini belirtiyor.

Bu durum, özellikle astım ve alerjik rahatsızlığı olanlarda solunum problemlerini tetikleyebiliyor. Bu nedenle yastıkların ortalama iki yılda bir yenilenmesi sağlık açısından önem taşıyor.

Benzer şekilde, 7 ila 10 yıl arasında kullanım süresine ulaşmış yataklar, destek mekanizmalarında aşınma yaşanmasıyla sırt ve bel ağrılarına sebep olurken, içerisinde biriken alerjenler de uykusuzluk sorunlarını artırabiliyor.

2. SENTETİK HAVA SPREYLERİ VE KOKULAR

Oda içinde kullanılan kimyasal içerikli hava spreyleri ve yapay koku veren ürünler, içerikleri nedeniyle solunum sistemine zarar verebilir. Uzun süreli maruziyet halinde hormonal denge üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve özellikle astım ya da alerjisi olan kişiler için ciddi risk teşkil eder.

Bu nedenle doğal esanslar tercih edilmeli ya da oda havası düzenli olarak havalandırılmalıdır.

3. ELEKTRONİK CİHAZLAR

Yatak odasında cep telefonu, tablet, televizyon gibi elektronik cihazların bulunması, yaydıkları mavi ışık nedeniyle melatonin hormonunun üretimini engeller. Melatonin, uyku döngüsünü düzenleyen temel hormonlardan biridir.

Mavi ışığa maruz kalmak uykuya dalmayı zorlaştırır ve uykunun kalitesini düşürür. Ayrıca bu cihazlardan gelen sürekli uyaranlar zihni uyararak rahatlamayı engeller.

4. KAĞIT YIĞINLARI, İŞ EŞYASI VE EGZERSİZ MALZEMELERİ

Yatak odasında evrak, iş ile ilgili malzemeler veya spor ekipmanlarının birikmesi, zihinsel olarak alanı meşgul eder. Bu durum stres seviyesini yükselterek uyku kalitesini olumsuz etkiler.

Dinlenme ortamı olarak ayrılan yatak odasında bu tür objelerden uzak durmak, daha huzurlu bir uyku için gereklidir.

5. KİRLİ ÇAMAŞIR, FAZLA EŞYA VE DEKORATİF OBJELER

Yatak odasında kirli çamaşırların, kullanılmayan süs eşyalarının ya da gereksiz fazla eşyaların bulunması, görsel karmaşa yaratır.

Bu karmaşa, zihni yorarak rahatlamayı engeller ve uykuya geçiş süresini uzatır. Alanın sade ve düzenli olması, zihinsel dinginlik için faydalıdır.

6. YATAK ALTINA YERLEŞTİRİLEN EŞYALAR

Yatak altına bırakılan eşyalar, özellikle toz, nem ve haşere birikimi açısından risk oluşturur.

Paketli bile olsa uzun süre burada tutulması alerjenlerin çoğalmasına zemin hazırlar ve bazı durumlarda yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle yatak altının gereksiz eşyalardan arındırılması önerilir.