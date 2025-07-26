Yaz sıcaklarında duş almanın cilt sağlığına etkileri

Duş alma sıklığı sağlık için büyük önem taşıyor...

Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları ve yoğun terleme, birçok kişinin gün içinde birden fazla kez duş alma ihtiyacı hissetmesine yol açar.

Ancak cilt sağlığını korumak için sadece duş sıklığı değil, kullanılan suyun sıcaklığı, duş süresi ve bakım ürünlerinin seçimi de oldukça önemlidir. Uzman dermatologlar, doğru duş alışkanlıklarının nem bariyerini koruyarak cildin sağlıklı ve canlı kalmasına yardımcı olduğunu vurgular.

Bu nedenle yaz aylarında cilt bakımında hem hijyen hem de dengeyi gözetmek gerekir.

SIK DUŞ ALMAK CİLDE ZARAR VERİYOR

Yaz aylarında terleme artış gösterdiğinden, birçok kişi cildini temizlemek amacıyla duş sayısını yükseltme eğilimindedir. Ancak bu durum, cildin doğal yağ dengesini bozarak kuruluk, tahriş ve hassasiyet gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Dermatologlar, yazın genellikle günlük 1-2 duşun yeterli olduğunu belirtir.

Sabah alınan duş, gece boyunca biriken ter ve bakterileri temizlerken; akşam duşu ise gün içinde toplanan kir ve terden arınmayı sağlar.

Fakat bu sayının üzerine çıkılması durumunda, özellikle sıcak su kullanımı cilt bariyerine zarar verebilir.

DUŞ SÜRESİ 5-10 DAKİKAYI GEÇMEMELİ

Fiziksel aktiviteler sonrası veya aşırı terleme durumlarında ek duşlar gerekebilir. Ancak bu duşlarda da suyun aşırı sıcak olmaması, duş süresinin 5-10 dakikayı geçmemesi cilt sağlığı açısından önemlidir.

KURULANIRKEN DİKKAT EDİLMELİ

Duş sırasında kullanılan ürünler de cilt bakımında önemli rol oynar.

Parfüm ve kimyasal içerik bakımından zengin ürünler yerine, pH dengeli ve nemlendirici özellik taşıyan temizleyiciler tercih edilmelidir.

Duş sonrası cildin fazla kurulaması yerine, hafifçe kurulamak ve nemlendirici krem uygulamak nem dengesini korur.

ILIK SU KULLANILMALI

Terin yoğun olduğu koltuk altı, kasık ve ayak gibi bölgelerin iyi temizlenmesi enfeksiyon riskini azaltır. Ayrıca gün içinde birden fazla duş alınması gerekiyorsa, daha ılık su kullanmak ve cildi yormayan ürünlerle bakım yapmak önerilir.

Duş sonrası uygun deodorant ve cilt dostu parfüm kullanımı ise hem ferahlık sağlar hem de cilt sağlığını destekler.

Yaz aylarında duş alışkanlıklarında dengeyi sağlamak, hem cilt sağlığı hem de kişisel hijyen için gereklidir. Aşırı sıcak ve uzun duşlardan kaçınılmalı, nemlendirici bakım rutinleri ihmal edilmemelidir.

Doğru alışkanlıklarla hem serinlemek hem de cildin sağlıklı kalmasını sağlamak mümkündür.