Yeni varyant: JN.1 virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye'de var mı?

Koronavirüs, yine bela oluyor...
Mutasyonlara doymayan Covid-19, yeni varyantıyla vakaları arttırmaya başladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, "JN.1" adı verilen yeni korona varyantı, en az 41 ülkeye yayıldı.
Omicron ailesinin bir parçası olarak bilinen JN1. virüsü, grip vakalarının artmasıyla da telaş konusu oldu.
JN1 virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir merak ediliyor.
JN1 varyantı nedir
JN1 varyantı, Covid-19’un mutasyona uğramış, bulaşıcılığı daha fazla olduğu düşünülen ve sinsi bir şekilde ilerleyen yeni varyantıdır.
Dünya Sağlık Örgütü, artan vakalar sonrası JN1 varyantını, 'dikkat edilmesi gereken varyant' olarak ifade etmiştir.
JN1 varyantı, rutin yaptırılan PCR testi ile belirlenebilir.
JN.1 virüsü belirtileri
Ateş ve titreme
Öksürük
Kas ve vücut ağrıları
Boğaz ağrısı
Nefes darlığı
Tat ve koku kaybı
Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı
Baş ağrısı
Kusma
İshal
Türkiye'de var mı?
JN1 varyantının Türkiye’de görüldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.