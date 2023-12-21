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Yeni varyant: JN.1 virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye'de var mı?

Yeni varyant: JN.1 virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye'de var mı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yayılma hızı artan koronavirüsünün son varyantına JN.1 ismini verdi. Peki, JN1 varyantı nedir? JN1 virüsü belirtileri nelerdir? JN1 Türkiye'de var mı? İşte ayrıntılar...