Yeni varyant: JN.1 virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye'de var mı?
ensonhaber.com

Koronavirüs, yine bela oluyor...

Mutasyonlara doymayan Covid-19, yeni varyantıyla vakaları arttırmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, "JN.1" adı verilen yeni korona varyantı, en az 41 ülkeye yayıldı.

Omicron ailesinin bir parçası olarak bilinen JN1. virüsü, grip vakalarının artmasıyla da telaş konusu oldu.

JN1 virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir merak ediliyor.

JN1 varyantı nedir

JN1 varyantı, Covid-19’un mutasyona uğramış, bulaşıcılığı daha fazla olduğu düşünülen ve sinsi bir şekilde ilerleyen yeni varyantıdır.

Dünya Sağlık Örgütü, artan vakalar sonrası JN1 varyantını, 'dikkat edilmesi gereken varyant' olarak ifade etmiştir.

JN1 varyantı, rutin yaptırılan PCR testi ile belirlenebilir.

JN.1 virüsü belirtileri

Ateş ve titreme

Öksürük

Kas ve vücut ağrıları

Boğaz ağrısı

Nefes darlığı

Tat ve koku kaybı

Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı

Baş ağrısı

Kusma

İshal

Türkiye'de var mı?

JN1 varyantının Türkiye’de görüldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.