Zatürrenin belirtileri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri
Haber Merkezi

Zatürre, akciğerlerde hava keseciklerinin iltihaplanması sonucu oluşan bir enfeksiyondur.

Bakteri, virüs veya mantarlar nedeniyle gelişebilir.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler için ciddi olabilir.

BELİRTİLERİ

Yüksek ateş, titreme

Öksürük (bazen balgamlı)

Nefes darlığı, hızlı solunum

Göğüs ağrısı

Halsizlik ve yorgunluk

NASIL BULAŞIR

Hasta bireylerin öksürük veya hapşırığıyla havaya yayılan damlacıklar yoluyla

Kirli ellerin ağız, burun veya gözle temas etmesiyle

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, vücutta bulunan bakterilerin akciğerlere ulaşmasıyla

NASIL KORUNULUR

Aşı yaptırmak (Pnömokok ve grip aşısı özellikle risk grubundakiler için önerilir)

El hijyenine dikkat etmek

Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak (sağlıklı beslenme, düzenli uyku, sigaradan uzak durma)

NASIL TEDAVİ EİDLİR

Bakteriyel zatürre antibiyotiklerle tedavi edilir.

Virüs kaynaklı zatürrenin tedavisinde destekleyici bakım (ateş düşürücüler, bol sıvı tüketimi, oksijen desteği) uygulanır.

Ciddi vakalarda hastaneye yatış gerekebilir.

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Adile Topçu
Editor