Zatürrenin belirtileri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri

Zatürre, akciğerlerde hava keseciklerinin iltihaplanması sonucu oluşan bir enfeksiyondur.

Bakteri, virüs veya mantarlar nedeniyle gelişebilir.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler için ciddi olabilir.

BELİRTİLERİ

Yüksek ateş, titreme Öksürük (bazen balgamlı) Nefes darlığı, hızlı solunum Göğüs ağrısı Halsizlik ve yorgunluk

NASIL BULAŞIR

Hasta bireylerin öksürük veya hapşırığıyla havaya yayılan damlacıklar yoluyla Kirli ellerin ağız, burun veya gözle temas etmesiyle Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, vücutta bulunan bakterilerin akciğerlere ulaşmasıyla

NASIL KORUNULUR

Aşı yaptırmak (Pnömokok ve grip aşısı özellikle risk grubundakiler için önerilir)



El hijyenine dikkat etmek



Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak



Bağışıklık sistemini güçlü tutmak (sağlıklı beslenme, düzenli uyku, sigaradan uzak durma)