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Kaçak içki ve sigara operasyonlarında 1559 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca yılbaşı öncesi yurt genelinde düzenlenen 970 kaçak ve sahte içki operasyonunda, 1559 kişinin yakalandığı açıklandı.

DHA | 30.12.2019 - 18:33..
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İçişleri Bakanlığı bünyesinde emniyet güçlerinin yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonları devam ediyor.

Bakanlık yürütülen çalışmalar sonucu, son 15 gün içinde 970 kaçak sigara ve içki operasyonunun düzenlendiği ve 1559 kişinin yakalandığını duyurduğu bir açıklama yayınladı.

10 TON TÜTÜN

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 498 bin 524 paket kaçak sigara, 444 bin 477 adet içi doldurulmuş makaron, 4 milyon 108 bin 4 adet boş makaron, 4 bin 183 adet puro-sigarillo, 10 bin 542 kilo tütün ele geçirilmiş, 714 kişiye işlem yapılmıştır.

210 BİN LİTRE KAÇAK İÇKİ

42 bin 882 dolu şişe ve 210 bin 402 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 10 bin 184 litre etil ve metil alkol, 5 bin 148 adet içki kiti ve aroması, 2 milyon 513 bin 358 adet bandrol ele geçirilmiş, 13 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiş, 845 şahsa işlem yapılmıştır."

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