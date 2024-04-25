DHA
Salı Pazarı Fuar Alanı'nda düzenlenen ve üç gün süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak olan Sanayi ve Ticaret Fuarına 50’ye yakın firma katıldı.
Bir firma tarafından yapılan hazırlıkların ardından tanıtım amaçlı yangın söndürme dronu havalandırıldı.
Ancak beklenilen performansı sergilemedi. Su püskürtme sırasında dron kontrolden çıktı.
Dron yere düştü
Pervaneleri hortuma çarpıp parçalanan dron yere düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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