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Osmaniye'de yangın söndürme dronu su püskürtürken düştü

Osmaniye'de yangın söndürme dronu su püskürtürken düştü Osmaniye'de bu yıl ilki düzenlenen Sanayi ve Ticaret Fuarı’na katılan bir firma tarafından tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronunun, kontrolden çıkarak düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.