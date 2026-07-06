Sakarya'da husumetli şahıslar arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu değerlendirilen A.A.Ö., Muammer Güney, T.C. ve A.D., husumetlileri E.D.'nin ikametinin önüne geldi.

Grup, yanlarında getirdikleri silahla E.D.'nin evine ateş açtı.

Silah sesleri üzerine evinin içerisinden silahla karşılık veren E.D. ile dışarıdaki grup arasında çatışma çıktı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Muammer Güney olay yerinde hayatını kaybetti, T.C. ise vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı T.C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Güney'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri, ikamet içerisinden ateş açan E.D. isimli şüpheliyi, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.