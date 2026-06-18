Sakarya'da polislerin maçında kavgaya biber gazıyla müdahale

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 20’ncisi düzenlenen Geleneksel Kaymakamlık Futbol Turnuvası, spor müsabakasından çok saha içi ve tribün gerginliğiyle gündeme geldi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan takım ile bir lokanta çalışanlarının karşılaştığı maçta yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek kontrol edilemez hale geldi.

KARŞILAŞMA SAHADA GERGİNLİĞE DÖNÜŞTÜ

Turnuvanın 56’ncı dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. Saha içindeki gerilimin artmasıyla birlikte maçın tansiyonu yükseldi.

Tribünlerde bulunan bazı kişilerin tel örgüleri aşarak sahaya girmesi ise olayları daha da büyüttü.

SAHAYA İNENLER KAVGAYI BÜYÜTTÜ

Oyuncular arasında başlayan tartışma devam ederken, sahaya giren bazı taraftarların da olaya dahil olmasıyla arbede genişledi. Kısa sürede saha içi ve çevresi karışırken güvenlik güçleri, müdahale için harekete geçti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BİBER GAZI KULLANDI

Bölgede görev yapan jandarma, polis ve bekçi ekipleri, olayları kontrol altına almak için sahaya girdi. Gerginliğin devam etmesi üzerine güvenlik güçlerinin biber gazıyla müdahalede bulunduğu, olayların uzun uğraşlar sonucu yatıştırıldığı öğrenildi.

MAÇ TATİL EDİLDİ, BİR KİŞİ YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında Alaybey Lokantası takımında forma giyen bir oyuncunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay sonrası karşılaşmanın hakemler tarafından tatil edildiği açıklandı.

KARŞILIKLI ŞİKÂYETLER YAPILDI

Olayın ardından bazı oyuncuların darbedildikleri gerekçesiyle jandarmaya başvurduğu, tarafların birbirlerinden karşılıklı şikâyetçi oldukları belirtildi.

Turnuvada yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, organizasyonun geleceğine ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.