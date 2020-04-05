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Sakarya'da, sağlık çalışanına tepki çeken uyarı

Bir sağlık çalışanının yaşadığı apartmana asılan notla, kapı kolları ve merdiven korkuluklarına dokunmaması istenen sağlık çalışanı, yazıyı asanlara yazı ile cevap verdi.

DHA |
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Sakarya'da, sağlık çalışanına tepki çeken uyarı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Hasta Hakları Sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım A. akşam  eve gittiğinde apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAPILARA TEMAS ETMEMENİZİ RİCA EDERİZ"

Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerini gördü.

Sakarya'da, sağlık çalışanına tepki çeken uyarı

"DİLİNİZİ KOPARIR, ÇENENİZİ KIRARIM"

Yıldırım A., yazının boş kalan kısımlarına ise şu sözleri yazdı:

"Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç illaki bitecek inşallah. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize."

Yıldırım A. daha sonra yazıyı sosyal medya hesabından paylaşırken, sağlık çalışanına karşı alınan tutum tepki topladı.

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